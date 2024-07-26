Помогал «изменникам»: стало известно, кто защищает обвиняемого в убийстве Фарион

Во Львове продолжают выбирать меру пресечения для вероятного убийцы Ирины Фарион. Заседание началось на несколько часов позже из-за ожиданий частного адвоката 18-летнего подозреваемого.

Подозреваемый в убийстве Фарион

Подозреваемого представляет Игорь Сулима, известный своими делами защиты лиц, обвиняемых в государственной измене. Сулима, в частности, защищал пророссийского пропагандиста, блоггера и фигуранта базы "Миротворец" Руслана Коцабу, сообщает 24 канал.

Издание напомнило, что в 2015 году Коцабу обвинили в государственной измене и препятствии деятельности Вооруженных сил Украины. В 2016 году его сначала признали виновным, но Апелляционный суд области полностью оправдал Коцабу, признав его невиновным. Адвокатом Коцабы был Сулима.

В наследии Сулимы еще около десятка дел, по которым он защищал подозреваемых в коллаборационизме. В частности, в 2024 году он защищал Светлану Цареву, обвиняемую в преступлениях против национальной безопасности Украины и коллаборационной деятельности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ирина Фарион была убита 19 июля выстрелом в висок, когда она во дворе своего дома ждала такси. 25 июля стало известно, что правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве Фарион. Он житель Днепра, ему 18 лет. Во время подготовки к преступлению, говорит глава МВД Клименко, он арендовал не менее трех квартир во Львове. При этом Клименко убеждает, что у следствия достаточно доказательств, чтобы предъявить задержанному юноше обвинения в убийстве языковеда. Кроме того, министр сообщил, что задержанный молодой человек, якобы, готовил преступление по меньшей мере несколько месяцев. В частности, приобрел панаму еще в мае.

В суде дочь Фарион пожелала подозреваемому в убийстве юноше "сдохнуть в тюрьме".



