Польша возобновила блокаду украинской границы: какие последствия и как реагировать Киеву

Польские фермеры 9 февраля возобновили блокирование границы с Украиной. Они требуют отмену послаблений для экспорта украинской агропродукции. Как найти выход из ситуации, которая становится уже неприятной тенденцией? Только ли об экономике то, что происходит? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Блокада границы. Фото: из открытых источников

Задержка доставки грузов – вред, прежде всего, для простых людей

Народный депутат Украины IХ созыва, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб называет возобновление польской блокады грандиозной проблемой, которую осложняет еще и появление мобильных блокпостов ТЦК на границе.

"Все это может иметь неприятные последствия для транспортных перевозок, а соответственно – для экономики Украины в целом. Уже в понедельник поляки обещают дополнительно заблокировать КПП "Зосин-Устилуг". Два препятствия на границе – с польской и украинской стороны – это уже явный перегиб", – уверена эксперт.

По ее словам, это уже не просто задержка доставки грузов, но и колоссальный вред, прежде всего, для простых людей.

"Судите сами, растет цена перевозок, соответственно увеличивается себестоимость продукции. Взгляните на ценники в любом супермаркете. И блокировка границы, и задержка грузов, и непродуманная мобилизация мужчин в цепочке изготовления, транспортировки и дистрибуции, на этапе продажи — всё это ведет к увеличению бюджетов на изготовление продукции, увеличивает ее себестоимость и соответственно бьет по карманам простых людей", – поясняет Виктория Гриб.

Она обращает внимание, что, опросив 55 компаний, Европейская бизнес ассоциация установила, что в среднем один день простоя на КПП стоит только одной логистической компании около 1 млн. грн. Всего же из-за блокирования границы польскими забастовщиками Украина потеряла более миллиарда евро!

"Мобилизационное законодательство также не должно вредить украинскому бизнес-климату. Нужны единые – прозрачные – механизмы мобилизации, учитывающие важность поддержки украинской экономики, которая позволяет финансировать прежде всего потребности украинского войска", – подчеркивает нардеп.

Возвращаясь к теме возобновления блокировки границы поляками, она не спорит с тем, что это пример того, как нужно отстаивать собственные интересы. Другое дело, акцентирует Виктория Гриб, что это нарушение предварительных договоренностей между нашими странами и Европейским Союзом в целом.

"Единственный реальный способ разблокировать движение — это наличие политической воли польской власти, которая просто не желает ссориться с собственными избирателями. И предпочитает поставить под удар украинскую экономику. Теперь украинские перевозчики снова должны перестраивать свои логистические маршруты через другие страны. Но это дополнительное время и дополнительные расходы на топливо, а значит, рост стоимости перевозок и продукции для конечного потребителя. То есть страдают все. К тому же, транспортные перевозки — это валютные поступления в Украину в то время, когда буксует финансовая помощь от западных партнеров. Очевидно, что пришла пора очень серьезного разговора на уровне Европейской комиссии. Односторонняя блокировка границы Украины членом Европейского союза — очень опасная практика, которая разрушает правила ЕС и ведет к большой беде", – констатирует эксперт.

Это вопрос уже точно не сугубо экономический

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак поделился таким комментарием:

"То, что в Польше возобновили блокаду украинской границы, выходит за всякие рамки. И в целом добрососедских отношений, и особенно теперь, в тяжелейшее для Украины военное время. Причем время, когда Украина своим телом защищает Польшу и в целом Европу от продолжения российской агрессии уже на их территории".

По мнению эксперта, политическое руководство нашей страны должна ставить вопрос на уровне руководства Евросоюза (т.к. Польша является членом ЕС) о недопустимости подобных действий. Причем, не только со стороны Польши, но и со стороны любой европейской страны.

"Это вопрос уже точно не сугубо экономический, а, прежде всего, политический, – уверен Андрей Новак. – И, если в самой Польше не найдут решения проблемы и не деблокируют границу с Украиной, нам точно следует жестче ставить вопрос на уровне ЕС в целом. Где, кстати, приняли решение о свободном и освобожденном от ряда пошлин (по понятной причине) перемещении украинских товаров (т.н. транспортный безвиз)".

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