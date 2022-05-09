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Полковник рассказал, на сколько лет россиянам еще хватит ракет, чтобы обстреливать Украину

У РФ осталось очень мало "Калибров"

сегодня, 07:30 comments1268
Автор:

Кравцев Сергей
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Полковник Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юлий Мамчур заявил, что, если Москва буде ежедневно запускать по Украине до 10 ракет, то нашей стране на три года обеспечены воздушные тревоги. Как передает портал "Комментарии", своим мнением Мамчур поделился в эфире телеканала "Украина 24".

Полковник рассказал, на сколько лет россиянам еще хватит ракет, чтобы обстреливать Украину

Обстрел. Фото: из открытых источников

Юлий Мамчур обратил внимание на тот факт, что по иронии судьбы часть из тех ракет, которыми обстреливает сегодня Украину противник была передана самой Украиной. В свое время украинская сторона передала около 500 таких ракет. И теперь враг, нарушив все обещания использует это оружие против украинского народа.

При этом полковник отметил, можно воспользоваться простой арифметикой, чтобы приблизительно подсчитать на сколько России еще хватит ракет для обстрела украинской территории. Если в среднем в день запускать по территории Украины по 5-10 ракет, то минимум 3 года Украине воздушные тревоги гарантированы и это при том, что агрессора не будет пополнять свои запасы.

По словам Мамчура, не такая радужная картина у России с запасом крылатых ракет "Калибр". Большинство из них размещено на кораблях. Прим этом как минимум два из них серьезно повреждены. 

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-iZ4dw6FvMM
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