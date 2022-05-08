В путинском окружении снова бредят о выходе к польской границе: о чем это говорит

Вице-спикер российской Госдумы Петр Толстой в интервью La Repubblica заявил, что рф не остановится в Украине, пока не дойдет до границ с Польшей. Мол, "спецоперация" будет считаться завершенной, "когда Украина будет полностью денацифицирована и демилитаризована, то есть когда она перестанет представлять военную угрозу для российской федерации и не будет возможности превратить ее в антироссийскую…". Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чем говорят подобные заявления.

Петр Толстой. Фото: из открытых источников

Заявление Толстого, сделанное в итальянской газете, – это попытки запугать европейцев, показать, что они должны идти на уступки Кремлю

Профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Алексей Гарань рассуждает так:

"Что у трезвого на уме, то у пьяного – на языке. Думаю, что это заявление Петра Толстого, как не парадоксально, выгодно для Украины. Оно показывает реальность, агрессивность России. Причем об этом говорит официальное лицо – член Высшего совета партии "Единая Россия", вице-спикер Госдумы".

В апреле, напоминает Алексей Гарань, мы были шокированы статьей Тимофея Сергейцева, опубликованной российским государственным информационным агентством "РИА Новости". В ней автор (политтехнолог, колумнист) "по полочкам" раскладывал, как следует уничтожить современную Украину как государство.

"Я бы такие планы изучал в каждой украинской, европейской школе. Чтобы люди видели, на что способна Россия. Чего она на самом деле добивается. Когда я выступал на индийском телевидении, там вел дискуссию с заместителем российского информационного агентства Sputnik, запрещенного, наконец, в Европе. И когда я цитировал заявления Сергейцева (о фактическом геноциде украинской нации), она мне в ответ говорила, что-то вроде – "это же опубликовано в рубрике "Мнение", это просто мнение одного человека". Но мы ведь понимаем, что "РИА Новости" является государственным ИА. И там ничего не может быть опубликовано без согласования с верхами. Однако на международной арене россияне преподносили это как частное мнение неофициального лица", – отмечает Алексей Гарань.

А тут, подчеркивает он, подобные вещи (о полном захвате Украины) говорит вице-спикер Госдумы. Член Высшего совета партии "Единая Россия". По мнению эксперта – это повторение того, что говорил Путин 24 февраля, огласив о вторжении. Но повторение в еще более жесткой форме. С планами по "выходу до польских границ" и так далее.

"Думаю, что подобные заявления являются контпродуктивными для самой России. Ведь украинцы еще с 2014 года говорили, что воюют не только за Украину, но и за свободу Европы. Но в целом европейцы тогда этого, увы, не поняли. Считали, что мы преувеличиваем. Но, как видим, мы были правы. Заявление Толстого, сделанное в итальянской газете, – это попытки запугать европейцев. Показать, что они должны идти на уступки Кремлю. Но сейчас, в результате не только грозных заявлений, но и прямой агрессии, военных преступлений со стороны России, Европа действительно начала понимать, что Украина сражается не только за свои, но и за европейские независимость и свободу", – резюмирует Алексей Гарань.

Петру Толстому нужно быть готовым встретить объективную реальность – Россия проиграла эту "2-дневную военную спецоперацию" и не только ее

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова отмечает:

"Я думаю, Петр Толстой утратил связь с реальностью. Эти слова – из методички за 24 февраля, да и тогда они звучали маловероятно. А сегодня – 8 мая. И россияне не взяли полностью даже Мариуполь. Они бежали из-под Киева, Чернигова и Сум. Сейчас их выбивают из-под Харькова".

Татьяна Попова обращает внимание, что действия российской армии в последний месяц даже Стрелков-Гиркин (бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Стрелков/Гиркин, который весной 2014-го с прочими российскими наемниками и местными предателями захватил Славянск, а летом того же года перекочевал в Донецк, а позже был отозван назад, в РФ, где возглавляет штаб т.н. движения "Новороссия") назвал – "бег к границе".

"И бегут они, – продолжает Татьяна Попова, – не к польской границе, а к российской. Остров Змеиный уже стал островом затонувших российских военных кораблей. Включая флагман российского Черноморского флота – крейсер "Москва". Какая Польша? Петру Толстому на этом фоне стоит выпить Алка-Зельтцер, выспаться и быть готовым встретить объективную реальность – Россия проиграла эту "2-дневную военную спецоперацию" и не только ее".

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