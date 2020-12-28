Политические Гринч и Скрудж: кого украинцы видят в этих ролях — опрос

28,1% украинцев считают президента Российской Федерации Владимира Путина "похитителем Рождества" в этом году среди лидеров иностранных государств. Такие данные общенационального опроса озвучил фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. Исследование проводилось совместно с Киевским международным институтом социологии.

Роль Гринча в 2020 году украинцы отдали Путину. Кадр из м/ф "Гринч — похититель Рождества"

Путина, что "получил" роль главного рождественского злодея по версии украинцев, "догоняет" сорок пятый президент США Дональд Трамп. Настоящим Гринчем скандального американского лидера считают 8,3% украинских респондентов. На третьем месте с 7,1% голосов оказался самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. 6,3% украинцев назвали похитителем Рождества председателя фонда "Открытое общество" Джорджа Сороса. Также Гринчем могли бы стать лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (2,7%) или глава Китая Си Цзинпинь (3,5%). Почти 29% опрошенных не определились с наиболее подходящим кандидатом, а 14% — не отдали предпочтение ни одному из предложенных политиков.

Кроме того, в ходе опроса социологи поинтересовались, кого бы украинцы могли увидеть на месте главного героя "Рождественской истории" Чарльза Диккенса — богача Скруджа. 19% респондентов считают, что из богатейших украинцев больше всего шансов измениться в Рождество к лучшему имеет бизнесмен Ринат Ахметов. 13% видят на месте Скруджа лидера оппозиции Петра Порошенко, 9,5% — олигарха Игоря Коломойского. Также в образе скряги-богача, что в итоге исправился, украинцы могли бы представить Виктора Медведчука (8,5%) и Виктора Пинчука (4%). Интересно, что почти 40% опрошенных убеждены: ни один из перечисленных богачей не смог бы измениться. Затруднились с ответом 23,8% интервьюируемых.

Проведенный опрос носит, скорее, шутливый характер. Очевидно, это связано с тем, насколько политические темы уже надоели украинцам. Но даже в таких, полусерьезных, ответах соотечественники демонстрируют большой интерес как к внутригосударственным, так и мировым вопросам.

Для справки. Опрос проводился с 5 по 13 декабря во всех регионах страны, кроме оккупированных территорий. Общее количество опрошенных — 2004 человека в возрасте от 18 лет. Предполагаемая статистическая погрешность не превышает 3,3%.

Ранее "Комментарии" интересовались, считают ли украинцы себя счастливыми.

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