Полиомиелит у полуторагодовалого ребенка: что планируют в Ровенской области, чтобы такого больше не было

Пресс-служба Министерства здравоохранения Украины информирует о мероприятиях, которые пройдут в Ровенской области для борьбы с полиомиелитом.

Вакцина от полиомиелита будет вводиться путем инъекции - фото из сети

В конце прошлой недели в Ровенской области состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям региона. Главный вопрос: случай полиомиелита у полуторагодовалого ребенка, зафиксированный 3 сентября 2021 г., и действия, которые необходимо предпринять для того, чтобы больше таких случаев не было. Проблему обсуждали Виталий Коваль, председатель облгосадминистрации, Олег Вивсянык, начальник Департамента гражданской обороны, руководители "Ровенского областного центра контроля и профилактики болезней".

Собрание определило, что в области произошла чрезвычайная ситуация биологической природы. Чтобы ее решить, будет создан специальный штаб, который возглавит Роман Сафонов, главный государственный санитарный врач региона.

Запланировано в течение 14 дней, начиная с понедельника 11 октября 2021 г., провести немедленную вакцинацию детей до пяти лет. Прививать будут всех, независимо от того, того, вакцинировался ли от полиомиелита ребенок раньше. При этом будет использоваться препарат ИПВ — инактивированная вакцина, которая выпускается в ампулах или шприцах для инъекций (в отличие от ОПС — капель для приема внутрь). Подобные срочные меры называются Rapid response vaccination (Round Zero) — так называемый нулевой тур вакцинации.

После этого в течение 90-дней состоится еще три раунда вакцинации детей до пяти лет.

На Ровенщине только 53% новорожденных детей в возрасте до года, планово вакцинированы от полиомиелита. В сентябре заболел ребенок, родители которого отказались от прививок по религиозным соображениям. Лабораторные исследования ВООЗ утверждают, что сейчас в Украине начал циркулировать афгано-пакистанский вирус, который вызвал эпидемию полиомиелита в Таджикистане. Эта страна уже год борется с болезнью, которая также распространена в Пакистане и Афганистане.

Об экологических проблемах в Ровенской области издание "Комментарии" уже сообщало своим читателям.





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