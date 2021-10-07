Неполитический тренд: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль рассказал об экологических проблемах в регионе

Председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в интервью изданию "Комментарии" высказал свое мнение об экологической ситуации в регионе. По словам чиновника, очень важно соблюдать модели устойчивого развития, то есть, жить сегодня, а не за счет будущих поколений.

Виталий Коваль (фото из открытых источников)

Во время разговора эксперт Андрей Карауш заявил, что за 30-50 лет, самым ценным и дорогим продуктом будет питьевая вода. В Украине сейчас есть какой-то шанс сделать в этой области шаги — это вопрос национальной безопасности. Люди пьют ужасную воду. Он назвал комплекс проблем, который включает в себя обработку полей, агрохимикаты, это санитарные зоны для водозаборов, это минимальная очистка обеззараживания воды. Я хочу сказать, что в этом аспекте воду надо вынести, как национальное богатство.

Виталий Коваль сообщил, что в регионе начали изучать вопрос воды.

"Во время приезда президента Украины мы сделали информационную панель, как раз по вопросу воды. Ровенскую область надо тоже увлажнять, так как нижние слои увлажненные, а верхние пересушенные", — рассказал он.

Глава Ровенской ОГА заявил, что общество должно понимать, что наше отношение сегодня формирует наше будущее.

"Имел грех, пару лет назад выбросил жевательную резинку через окно автомобиля и проехал километров 5, и услышал, что сзади дочь плачет. Молчит и плачет. Я спрашиваю, чего она плачет, а она говорит:" Папа, ты выбросил резинку, а то птица может ее съесть и умрет. Ты убил птицу ". Я после этого, резинку в руки не беру. Это важные моменты такие", — рассказал он.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что

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