Неполитический тренд: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль рассказал об экологических проблемах в регионе

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Лиля Воробьева
Председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в интервью изданию "Комментарии" высказал свое мнение об экологической ситуации в регионе. По словам чиновника, очень важно соблюдать модели устойчивого развития, то есть, жить сегодня, а не за счет будущих поколений.
Виталий Коваль (фото из открытых источников)
Во время разговора эксперт Андрей Карауш заявил, что за 30-50 лет, самым ценным и дорогим продуктом будет питьевая вода. В Украине сейчас есть какой-то шанс сделать в этой области шаги — это вопрос национальной безопасности. Люди пьют ужасную воду. Он назвал комплекс проблем, который включает в себя обработку полей, агрохимикаты, это санитарные зоны для водозаборов, это минимальная очистка обеззараживания воды. Я хочу сказать, что в этом аспекте воду надо вынести, как национальное богатство.
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