Полиция предоставила охрану дочери Фарион: были ли покушения на убийство

София Семчишин, дочь известного языковеда Ирины Фарион, теперь находится под полицейской защитой. Это произошло после трагической смерти матери. Меры безопасности, организованные полицией Львовской области, направлены на обеспечение безопасности Софии из-за потенциальных угроз, связанных с делом ее матери. Об этом сообщает Укринформ.

Полиция предоставила охрану дочери Фарион

Елена Бережная, представитель полиции, подтвердила, что сейчас София находится под охраной в рамках уголовного производства, которое было начато после убийства ее матери. По ее словам, все происходит в соответствии с Законом о защите участников уголовного процесса.

"В рамках уголовного производства по дочери Ирины Фарион Софии Семчишин применены меры безопасности силами работников полиции ГУНП во Львовской области. Такие меры принимаются в соответствии с Законом "Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве", – отметила Бережная.

Подробности не разглашаются, но реакция на ситуацию вызвала обсуждение среди общественности и правозащитников, требующих не только расследовать смерть Ирины Фарион, но и обеспечить безопасность ее дочери.

Полиция продолжает расследование убийства и призывает общественность помочь любой информацией, которая может быть полезна.

Читайте на портале "Комментарии" - Суд дал разрешение на просмотр телефонных записей по делу убийства известного языковеда Ирины Фарион. Соответствующее решение 8 августа принял следователь судья Галицкого райсуда Львова, открыв путь для анализа телефонных данных Вячеслава Зинченко, подозреваемого в этом резонансном преступлении.

