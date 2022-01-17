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Полицейские рассказали, как не стать жертвой уличных грабителей

Правоохранители советуют не доставать на виду крупные суммы средств и не показывать в людным местах драгоценности

сегодня, 15:45
Автор:

Кравцев Сергей
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Правоохранители дали дельные советы украинцам, как не попасть на крючок уличных воров, сохранив при себе свои сбережения. Как передает издание "Комментарии", список рекомендаций представили в патрульной полиции Киевской области.

Полицейские рассказали, как не стать жертвой уличных грабителей

Уличные грабители. Фото: из открытых источников

Полицейские рассказывают, если люди будут придерживаться определённых правил, тогда свое имущество удастся сберечь, не допустив, чтобы преступники им завладели.

Первое правило – старайтесь не "светить" на виду, где много людей, свои драгоценности, украшения, большие суммы денег. Заранее нужно позаботиться о том, чтобы на виду не доставать большие купюры. Второе правило – если вы идете домой с большой суммой средств, старайтесь заранее продумать свой путь движения. Третье – если так вышло, что вам нужно идти по плохо освещенной улице, то старайтесь двигаться быстро и ближе к ее средине. Четвертое – избегайте того маршрута, где практически нет людей. Пятое – если обнаружили, что за вами кто-то идет, постарайтесь сразу же зайти в магазин или аптеку. Шестое правило – если возле вас кто-то остановился на автомобиле и просить подсказать дорогу, то отвечайте, придерживаясь дистанции. Седьмое – постарайтесь, чтобы у дома вас кто-то встретил, а, если увидели незнакомых людей возле подъезда, то дождитесь, пока человек первым зайдет в подъезд или вы дождётесь кого-то знакомого.

Правоохранители также отмечают, если вам все же не удалось избежать нападения, то сразу же нужно звонить 102, обращаясь за помощи в полицию.

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Источник: https://www.facebook.com/kyivregionpatrolpolice/posts/300144348827492
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Обсуждения

Роман

сегодня, 15:59

да менты сами отожмут что хотят

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