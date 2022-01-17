Полицейские рассказали, как не стать жертвой уличных грабителей

Правоохранители дали дельные советы украинцам, как не попасть на крючок уличных воров, сохранив при себе свои сбережения. Как передает издание "Комментарии", список рекомендаций представили в патрульной полиции Киевской области.

Уличные грабители. Фото: из открытых источников

Полицейские рассказывают, если люди будут придерживаться определённых правил, тогда свое имущество удастся сберечь, не допустив, чтобы преступники им завладели.

Первое правило – старайтесь не "светить" на виду, где много людей, свои драгоценности, украшения, большие суммы денег. Заранее нужно позаботиться о том, чтобы на виду не доставать большие купюры. Второе правило – если вы идете домой с большой суммой средств, старайтесь заранее продумать свой путь движения. Третье – если так вышло, что вам нужно идти по плохо освещенной улице, то старайтесь двигаться быстро и ближе к ее средине. Четвертое – избегайте того маршрута, где практически нет людей. Пятое – если обнаружили, что за вами кто-то идет, постарайтесь сразу же зайти в магазин или аптеку. Шестое правило – если возле вас кто-то остановился на автомобиле и просить подсказать дорогу, то отвечайте, придерживаясь дистанции. Седьмое – постарайтесь, чтобы у дома вас кто-то встретил, а, если увидели незнакомых людей возле подъезда, то дождитесь, пока человек первым зайдет в подъезд или вы дождётесь кого-то знакомого.

Правоохранители также отмечают, если вам все же не удалось избежать нападения, то сразу же нужно звонить 102, обращаясь за помощи в полицию.

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