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Покушение на Трампа: Орбан намекнул, как это связано с войной в Украине

Виктор Орбан считает, что Трамп пострадал за свои "антивоенные" взгляды

сегодня, 15:27
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Кравцев Сергей

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что бывший президент США Дональд Трамп и премьер-министр Словакии Роберт Фицо были атакованы за свои "антивоенные взгляды". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Покушение на Трампа: Орбан намекнул, как это связано с войной в Украине

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Издание напоминает, что Фицо получил четыре пули во время покушения в середине мая, в то время как Трамп, кандидат от Республиканской партии на президентских выборах США в ноябре, выжил после стрельбы 13 июля. При этом оба являются союзниками Орбана, правого националиста, который находится у власти с 2010 года.

"Все эти нападения направлены против антивоенных, мирных политиков. Провоенные силы настолько взбудоражены, напряжены, подстрекаемы и организованы, что пытаются убрать со сцены, из центра политической жизни силы, которые выступают за мир", — высказался Виктор Орбан.

Стоит отметить, премьер-министр Венгрии, который в начале этого месяца совершил самозваную "мирную миссию" в Украине, включавшую встречу с Трампом, заявил, что бывший президент выжил после нападения, потому что "у Бога есть планы относительно него", направленные на продвижение мира. В свою очередь министр иностранных дел Орбана Петер Сийярто заявил, что Венгрия рассматривает потенциальный второй срок Трампа как "шанс для мира" в Украине.

"У нас очень хорошие отношения с теми, кто работает за спиной президента над написанием его экономической и внешнеполитической повестки дня. Я могу сказать, что мы участвуем в процессе формирования этой повестки дня, есть несколько тем — таких, как семейная политика и остановка миграции, где нас высоко ценят", — сказал Орбан.

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