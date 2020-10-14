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Покров Пресвятой Богородицы: как отмечать и что запрещено делать в этот день

Девушки, мечтающие о замужестве, обязательно должны посетить храм в этот день

сегодня, 07:14
Автор:

Виолетта Комаровская

Сегодня, 14 октября, православные и греко-католики отмечают один из самых больших христианских праздников — Покров Пресвятой Богородицы. В этот день принято ходить в церковь и просить помощи у небесной заступницы. Люди верят, что услышав искренние молитвы, Пречистая может исцелить от болезни и избавить от проблем. 

Покров Пресвятой Богородицы: как отмечать и что запрещено делать в этот день

Покров Пресвятой Богородицы

Небесную заступницу также издавна считали покровительницей воинов. Именно поэтому с особым трепетом к этому празднику относились украинские казаки. А нынче именно 14 октября отмечают еще и День защитника Украины. 

Наши предки считали, что именно на Покрову заканчивался сбор урожая и начинался период свадеб. Девушки, мечтающие о замужестве, обязательно посещали 14 октября храм. Там они ставили праздничную свечу. И чем раньше это сделать, тем лучше. Так шансы обрести вторую половинку будут гораздо выше. 

В этот день категорически запрещено делать что-либо по дому. Все приготовления к празднику нужно завершить накануне. Нельзя также заниматься рукоделием и наводить порядки. Даже угощения к столу нужно приготовить заранее. К слову, использовать для них лучше овощи, фрукты и злаки из нового урожая.

Недопустимо в этот день желать кому-либо зла и ругаться. Прикладываться к бутылке и злоупотреблять спиртным тоже запрещено. 

Согласно народным приметам, погода на Покров может рассказать о том, какой будет зима. Если день теплый и солнечный, значит осень затянется надолго. Если льют дожди — жди в ближайшее время непогоды. Снег и вовсе обещает суровую зиму.

Ранее "Комментарии" рассказывали, какой будет погода в Украине в среду, 14 октября.



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