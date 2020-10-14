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Последние дни бабьего лета: когда в Украине похоладает

Праздничный день порадует украинцев солнечной и сухой погодой

сегодня, 06:10
Автор:

Виолетта Комаровская

Совсем скоро украинцам придется кутаться в теплые вещи. Но именно сегодня бабье лето решило напоследок порадовать солнечной погодой. Если учесть, что в Украине сегодня праздничный выходной в связи с Днем защитника и Покровом, то такая погода очень даже кстати. Подробный прогноз на 14 октября обнародовали синоптики Укргидрометцентра. 

Последние дни бабьего лета: когда в Украине похоладает

Погода в Украине 14 октября

Уже сейчас холодное дыхание октября ощущают на себе жители западных регионов. Несмотря на солнечную погоду, воздух там прогреется днем максимум до +12. 

Немного задержаться тепло решило на Севере Украины. Там термометры покажут +20. И только в Житомирской области не стоит ждать больше чем +15. Без осадков.

В центральных, восточных и южных регионах пока еще полноценное бабье лето. Весь день будет светить солнышко. А столбики термометров местами могут подняться до 23 градусов тепла. Дождей также не ожидается. 

Уже завтра, 15 октября, в Украине температура воздуха начнет постепенно падать. К выходным и вовсе опустится почти вполовину. При этом почти повсюду пройдут холодные дожди. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, куда следует отправиться в путешествие на автомобиле в октябре. 


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