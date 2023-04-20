Пока все спали: каким было первое из двух редких солнечных затмений в 2023 году

В 21 веке увидеть таких затмений можно всего семь раз.



Лучше всего было видно кольцевидно-полное затемнение в Тиморском море

20 апреля в 01:36 по Гринвичу умбра солнечное затмение прошло на северо-восток через Индонезию, прокатившись по южной части Индийского океана и над Австралией.

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Именно в Австралии увидеть это удивительное явление можно было только в одном населенном пункте – местечке Эксмут. Этой ночью туда съехалось много желающих, чтобы посмотреть как Солнце, Луна и Земля становятся в одну линию.

Однако лучше всего было видно кольцевидно-полное затемнение в Тиморском море, к югу от Тимор-Лешти, в Юго-Восточной Азии. На высоте 67 градусов на 76,1 секунды Солнце укрылось в тени, а путь затемнения был 48 км в ширину.

Что касается Украины, наблюдать данное явление у нас можно было разве что, просмотрев запись трансляции Обсерватории Перта, которая проходила в прямом эфире. И хотя по времени, когда австралийцы замерли от удивления, глядя на затмение, у нас было 4:36 утра, увидеть явление с территории нашей страны, нам не суждено, даже частично.



Следующей, в этом году необычной датой будет 14 октября. Именно тогда произойдет кольцеобразное затмение Солнца, которое пройдет с юго-востока через США, мексиканский полуостров Юкатан, а затем прокатится по южной Колумбии и северной Бразилии.

А уже 8 апреля 2024 украинцы со всем миром смогут наблюдать "Великое американское солнечное затмение". Оно будет пролегать от юго-запада Техаса до севера Новой Англии.

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