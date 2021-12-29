Пограничники Украины получат почти 25 млн долларов помощи от США

С января 2022 Государственная пограничная служба Украины будет получать финансирование от США на оснащение российско-белорусской границы. Общая сумма по двум проектам – почти 25 млн гривен. б этом сообщают в Государственной пограничной службе. Госпогранслужба Украины подписала два договора, по которым получит финансирование на усиление возможностей пограничного ведомства, в частности, на границе с Беларусью.

Пограничники - фото з открытых источников

Первое из них ГНСУ заключило с Посольством США несколько недель назад. Это План совместных действий по реализации Проекта международной технической помощи в размере 20 млн долларов. Денежные средства начнут поступать уже в январе 2022 года. Проект рассчитан на год и поспособствует обеспечению первоочередных потребностей пограничных подразделений. “Современные средства видеофиксации и беспилотные комплексы, индивидуальная защита пограничников, а также обеспечение их расположения в полевых условиях, усиление транспортом и средствами связи – это те потребности, которые мы согласовали с нашими стратегическими партнерами. Для скорейшей реализации Проекта мы приложим все усилия и будем совместно оценивать эффективность”, – рассказал Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Второй проект ГНСУ подписала с Государственным Департаментом США по Программе вопросов экспортного контроля и безопасности границ (EXBS). По ним партнеры помогут украинским пограничникам в развитии инфраструктуры границы. В частности, это будет помощь в наращивании возможностей ведомства элементами, используемыми в обустройстве границы и развитии систем дистанционного наблюдения. Объем финансирования согласован в размере 4,5 миллионов долларов США”, – отметил Сергей Дейнеко.

Напомним, на Закарпатье задержаны шесть нелегалов, пытавшихся пересечь государственную границу. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел. Военнослужащие отдела "Лужники" Мукачевского отряда узнали о том, что группа лиц пытается незаконно пересечь границу Украины. На место выехали инспекторы с поисковой собакой. К поиску нарушителей привлекли воздушную разведку, в том числе и беспилотники.

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