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Главная Новости Общество происшествия Украинские пограничники задержали граждан Турции, которые прятались в поле
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Украинские пограничники задержали граждан Турции, которые прятались в поле

Иностранцев привлекут к ответственности

сегодня, 11:05
Автор:

Козлова Альбіна

Украинские пограничники задержали граждан Турции, которые прятались в поле

На украинской границе задержали турков, фото МВД

На Закарпатье задержаны шесть нелегалов, пытавшихся пересечь государственную границу. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Военнослужащие отдела "Лужники" Мукачевского отряда узнали о том, что группа лиц пытается незаконно пересечь границу Украины. На место выехали инспекторы с поисковой собакой. К поиску нарушителей привлекли воздушную разведку, в том числе и беспилотники.

В рамках операции "Карпаты — 2021" военные начали поисковую операцию. Известно, что у села Астей, что находится за один километр от контрольно-пропускного пункта "Лужники-Берегшурань", пограничники заметили подозрительных лиц, направлявшихся в сторону государственной границы. Мужчины начали убегать от военных и забежали на поле подсолнечника. Там они надеялись скрыться.

Благодаря беспилотнику шесть человек были обнаружены и задержаны. Как выяснилось, у мужчин были паспорта граждан Турции. Иностранцы въехали в Украину легально в начале августа. Однако, наверное, захотели попасть в страны Евросоюза.

Мотивы иностранцев и обстоятельства их путешествия устанавливаются. Сейчас турков доставили в пункт временного содержания Мукачевского пограничного отряда.

На них составлены административные протоколы за попытку пересечения границы. Документы уже направлены в суд. Иностранцев привлекут к ответственности.

Как сообщал портал "Комментарии", на границе между Литвой и Беларусью произошел инцидент с участием пограничников. Правительство Литвы направило ноту протеста соседской стране. Из видеозаписи инцидента видно, что белорусские пограничники в шлемах и со щитами силой вытесняют нелегалов на сторону Литвы при этом нарушив территориальные границы.


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Источник: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/povitryana-rozvidka-viyavila-6-gromadyan-tureccini-yaki-namagalisya-nezakonno-peretnuti-ukrayinskii-kordon
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