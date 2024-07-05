Пограничники рассказали, будут ли выпускать мужчин за границу после 16 июля

С 17 июля в Украине у всех мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет будут проверяться военно-учетные документы на границе. Это станет обязательным условием для выезда из страны согласно новому закону о мобилизации, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Граница

По его словам, 16 июля истекает двухмесячный срок, в течение которого потенциальные призывники должны были стать на военный учет или обновить военно-учетные данные.

То есть, говорит Демченко, с 00:00 17 июля пограничники будут проверять у всех мужчин от 18 до 60 лет военно-учетные документы при пересечении государственной границы на выезд. В случае отсутствия такого документа, им будет отказано в выезде из Украины, добавил он.

Спикер пограничников также отметил, что еще одной причиной отказа в выезде станет статус в "розыске". В таких случаях на место будут вызывать сотрудников полиции.

Демченко подчеркнул, что категории лиц, которым разрешен выезд из Украины, остаются неизменными. Кроме того, украинские мужчины от 18 до 60 лет, имеющие отсрочку или исключенные из военного учета по состоянию здоровья, могут пересекать границу при наличии соответствующей информации в военно-учетных документах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что согласно новому закону о мобилизации все военнообязанные в Украине должны обновить свои данные до 16 июля. Если они этого не сделают, их будут ждать штрафы.

При этом известно, что мобилизованные не сразу отправляются на фронт , сначала они должны пройти обучение.



