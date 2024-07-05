logo

BTC/USD

56437.67

ETH/USD

2985.86

LTC/USD

61.32

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Пограничники рассказали, будут ли выпускать мужчин за границу после 16 июля
commentss НОВОСТИ Все новости

Пограничники рассказали, будут ли выпускать мужчин за границу после 16 июля

Как сообщил в комментарии РБК-Украина Андрей Демченко, пограничники будут проверять у мужчин военно-учетные документы

сегодня, 18:17
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

С 17 июля в Украине у всех мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет будут проверяться военно-учетные документы на границе. Это станет обязательным условием для выезда из страны согласно новому закону о мобилизации, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Пограничники рассказали, будут ли выпускать мужчин за границу после 16 июля

Граница

По его словам, 16 июля истекает двухмесячный срок, в течение которого потенциальные призывники должны были стать на военный учет или обновить военно-учетные данные.

То есть, говорит Демченко, с 00:00 17 июля пограничники будут проверять у всех мужчин от 18 до 60 лет военно-учетные документы при пересечении государственной границы на выезд. В случае отсутствия такого документа, им будет отказано в выезде из Украины, добавил он.

Спикер пограничников также отметил, что еще одной причиной отказа в выезде станет статус в "розыске". В таких случаях на место будут вызывать сотрудников полиции.

Демченко подчеркнул, что категории лиц, которым разрешен выезд из Украины, остаются неизменными. Кроме того, украинские мужчины от 18 до 60 лет, имеющие отсрочку или исключенные из военного учета по состоянию здоровья, могут пересекать границу при наличии соответствующей информации в военно-учетных документах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что согласно новому закону о мобилизации все военнообязанные в Украине должны обновить свои данные до 16 июля. Если они этого не сделают, их будут ждать штрафы.

При этом известно, что мобилизованные не сразу отправляются на фронт , сначала они должны пройти обучение.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayinskih-cholovikiv-puskatimut-kordon-1720186329.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости