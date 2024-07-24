Пограничники назвали два активных направления побега из Украины



















Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что основными направлениями нелегального выезда из Украины стали Молдова и Румыния. Кроме того, по его словам, пограничники постоянно фиксируют подобные попытки и на других направлениях.



Большинство нелегалов хотят бежать через границу в направлении Румынии и Молдовы

Во время разговора в Media Center Ukraine представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что пограничная служба не заметила изменения в количестве попыток незаконного пересечения границы.

"Мы за последнее время не видим резкого увеличения, но, к сожалению, нет и уменьшения количества попыток незаконного пересечения границы. Дни могут отличаться – в отдельные дни больше нарушителей задерживаем, в другие дни – меньше, но такие попытки происходят ежедневно", — сказал он. Демченко.

Пограничный отметил, что большинство попыток незаконного пересечения совершается в сторону двух стран, однако подобные попытки фиксируются и на других участках.

"Наиболее активные направления — граница с Молдовой и Румынией. На других участках, в частности на границе с Венгрией, Словакией, Польшей, также присутствуют такие попытки, но в значительно меньшем количестве", — сказал Демченко.

По его словам, большинство тех, кто хочет бежать из Украины, пытаются это сделать в зоне "зеленых участков", то есть за пределами пунктов пропуска.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие документы нужно иметь, чтобы пересечь украинскую границу. В ГПСУ рассказали о важных изменениях, которые начали действовать с 17 июля.

Также "Комментарии" писали о том, что в пограничной службе объяснили ситуацию с двойными паспортами и может ли такое лицо покинуть территорию Украины.