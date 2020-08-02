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Погода в Украине: в каких областях пройдет дождь

На западе страны осадков не будет

сегодня, 12:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Погода в Украине: в каких областях пройдет дождь

В нескольких областях Украины сегодня, 2 августа, днем погода будет облачной и дождливой. Такие данные опубликовал Украинский гидрометцентр.

Известно, что осадки пройдут в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Луганской и Донецкой областях. В других регионах Украины будет сухо и жарко.

 Дневная температура на западе страны составит +23...+26 градусов, на севере ожидается +20…+24 градуса, на востоке +23...+25 градусов днем. А жарче всего будет на юге страны +26…+28 градусов. В центральной части Украины также будет жарко, днем ожидается +22…+25 градусов, а ночью +12…+14.

В Киеве сегодня также дожди не прогнозируются, Температура воздуха днем будет +21…+25 градусов, а ночью +11…+13.


Напомним, руководитель отдела прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометинститута Вера Балабух рассказала, как изменения климата повлияют на погоду в Украине.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые предложили новый способ борьбы с засухой в тех уголках планеты, где облака не могут самостоятельно вырасти до размеров дождевых. Исследователи предлагают "выращивать" тучи с помощью специальной установки.


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