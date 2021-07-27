Погода в Украине: в каких областях ожидаются дожди с грозами

В ближайшие дни в Украине вновь переменится погода. На смену жаре придут грозовые дожди. Однако же некоторых областей это не коснется.

Погода в Украине - фото: из открытых источников

По данным Укргидрометцентра, в среду, 28 июля, в западной, южной, и центральной частях страны ожидается дождливая погода и грозы. Без осадков останутся лишь восточные области Украины. Температура воздуха днем в северной части будет до 28 от 30 градусов тепла, а к ночи столбик термометра покажет до 19 градусов. На юге ожидается от 32 до 34 градусов выше 0. К ночи температура воздуха опустится до 21 градуса. На западе — от 27 до 29 градусов днем и до 19 градусов ночью. В восточных областях Украины будет жаркая погода на протяжении дня. Ожидается до 33 градусов тепла, а к ночи — до 17.





В четверг, 29 июля, грозовые ливни накроют все части страны, кроме западной. Что касается температуры воздуха, то в северных областях днем она составит от 28 до 30 градусов, а ночью до 19. В южной части ожидается от 31 до 33 градусов тепла. К ночи температура упадет до 21 градуса. На западе ожидается облачная погода и от 27 до 29 градусов тепла. К ночи будет до 17 градусов. В восточных областях днем ожидается до 33 градусов, а ночью — до 17.





В пятницу, 30 июля, дождливая погода будет только на территории восточных областей Украины. В остальных частях страны будет облачно. Температура воздуха северной части Украины составит в этот день до 31 градуса, а ночью — до 18. На юге будет от 32 до 34 градусов, а к ночи температура опустится до 22. Западную часть ожидает днем от 28 до 30 градусов тепла и 18 градусов ночью. В восточных областях будет до 33 градусов тепла днем, а ночью — от 16 до 18.





Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что синоптик рассказал, какой будет погода до конца лета, а также о том, что на Германию обрушились мощные ливни, в результате которых погибли люди.





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