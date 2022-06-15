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Погода в Украине: в каких областях ожидается дождь и похолодание

Прогноз погоды в Украине на 16 июня

сегодня, 23:00
Автор:

Денис
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В четверг некоторые области Украины накроет дождем, передает сайт "Украгидрометцентр". 

Погода в Украине: в каких областях ожидается дождь и похолодание

Прогноз погоды на 16 июня

Как сообщают синоптики, 16 июня дождливая погода будет в нескольких областях Украины: Харьковской, Донецкой и Луганской. В остальных на протяжении дня будет облачно.  

В Северной части страны температура воздуха днем будет от  +23 до +25 градусов. Ночью температура упадет до +10.. +12 градусов.  

В центральных областях также ожидается от 23-25 градусов тепла, а ночью от  +11 до +13 градусов. 

В южной части синоптики прогнозируют от +24 до +26 градусов тепла. К ночи столбики термометров покажут до +15 градусов. 

На западе днем также будет тепло. Температура воздуха поднимется до +26 градусов. Однако ночью в некоторых западных областях температура воздуха упадет до +9.  

В восточных областях 16 июня будет до +25 градусов днем. Ночью температура ожидается до +14 градусов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Арестович рассказал, как РФ готовилась к захвату Украины с 2014 года. Алексей Арестович отметил, что еще перед началом полномасштабных военных действий в зоне ООС военные использовали 70 тысяч боеприпасов. 

Читайте также о том, что замминистра МВД: удалось предотвратить теракт против руководства Украины. Украинцы помогают правоохранителям выявлять и задерживать диверсантов. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Минздрав упрощает проходной балл для будущих медиков: какими могут быть последствия такого решения. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации в Северодонецке. Противник продолжает штурмовые действия в Северодонецке. 



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