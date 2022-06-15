Минздрав упрощает проходной балл для будущих медиков: какими могут быть последствия такого решения

Уже в этом году украинский Минздрав аннулировал ранее установленные требования по минимальному количеству баллов, которые нужно набрать, чтобы поступить в отечественные медицинские вузы. Об этом сообщают в пресс-службе этого ведомства.

Минздрав снижает проходной балл для будущих медиков (фото из открытых источников)

Речь идет об уменьшенном проходном балле на три из девяти медицинских специальностей. Чтобы поступить на "Медицину" и "Педиатрию", теперь не нужно набрать минимально хотя б 150 баллов, а на специальность — "Фармация, промышленная фармация" могут поступить выпускники, не набравшие обязательные 130 баллов.

Представители Минздрава говорят, что в этом году порядок приема украинских абитуриентов, желающих учиться и в дальнейшем получить медицинские специальности, значительно упрощен.

"Кроме того, в правилах приема каждый университет будет самостоятельно определять минимальное значение количества баллов по вступительным испытаниям, но не ниже 100 баллов", — подытожили представители украинского Минздрава.

Поэтому "Комментарии" собрали мнения специалистов и экспертов на этот счет.

Болезни не будут снижать свои стандарты



Соучредитель Украинского центра здравоохранения (UHC), экс-замминистра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк считает, что правительство должно соблюдать мораторий на плохие решения.

"Правительство снизило вступительный порог для поступления в медицинские университеты до самого низкого за всю историю: 100 баллов ВНО. Другими словами, в медуниверситет теперь может поступить кто-либо. Напомню такое. К 2018 году у медицины был самый низкий среди всех специальностей проходной балл — 130 баллов ВНО Из-за этого туда шли те, кто не мог поступить на другие специальности. Обратная селекция. Место спасения для самых плохих. Кончалось все, сами знаете, каким качеством нашей медицины. Теперь это не 130. Это 100. А 100 баллов – это открыть двери в медуниверситеты любой бездари, которая не способна не то, что поступить хоть куда-то, а вообще ни на что не способна. Детям тяжело сдать экзамен? Помогите детям его сдать. Университеты не подбирают студентов? Так, поддерживайте университеты",- заявил эксперт. Специалист убежден, что следствием такого решения станет плохое качество медицины в Украине и широкое поле для коррупции в вузах, а "болезни не будут снижать свои стандарты". "Когда это касается войска, мы хотим лучшего: лучшие пушки, системы ПВО и джавелины. Никому не пришло в голову перейти на луки и стрелы, оправдывая это трудностями войны. И болезни не будут снижать свои стандарты. Рак не будет спрашивать врача, в каком году он поступал в университет. Медицинская наука не будет откатываться назад ради нас. Уже на третьем году в университетах будет огромная когорта студентов, которые не способны сдать профессиональный экзамен "Шаг 1". Будут ли университеты массово отчислять таких студентов? Я убежден, что, нет, но это создаст широкое поле для коррупции. Результатом этой политики будет то, что в 2030 годах нас будут лечить крайне неквалифицированные люди. А правительство будет тратить кучу денег, чтобы платить им зарплаты (попробуй не платить зарплаты врачам!)",- отметил Ковтонюк. Механизм поиска способных абитуриентов исчезнет Торакальный хирург, кандидат медицинских наук, экс-замминистра здравоохранения Украины Александр Линчевский также раскритиковал такое решение правительства. "Теперь не существует никакого механизма отбора способных и мотивированных абитуриентов. На медицину отныне берут всех. Те лентяи, которые не способны получить 150 баллов на ВНО, теперь станут врачами, и будут лечить вас и ваших детей. Да, они сдадут все экзамены, потому что для получения диплома теперь достаточно лишь 50% правильных ответов, да, они смогут купить оценку, экзамен, диплом, потому что независимый международный экзамен также отменен. Ни министр, ни профильная заместительница никогда не объяснят вам, зачем брать в медицинские университеты абитуриентов, которые даже школьную программу не сумели изучить. Не скажут также фамилии тех, кто это инициировал. И не назовут тех, кого проходной балл 150 не устраивал", — заявил Линчевский. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, какие реформы в Литве назвали ключевыми для Украины



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