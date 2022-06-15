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Замминистра МВД: удалось предотвратить теракт против руководства Украины

Украинцы помогают правоохранителям выявлять и задерживать диверсантов

сегодня, 18:36
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинским правоохранителям удалось предотвратить теракт против властей Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин, пишет сайт МВД.

Замминистра МВД: удалось предотвратить теракт против руководства Украины

Евгений Енин. Фото

Замминистра рассказал, что благодаря той информации, которую удалось получить от оперативных источников террористический акт, от которого должны были пострадать руководители Украины, был предотвращен. При этом Евгений Енин отметил, что подробности о том, что задумывал противник, можно будет огласить после победы Украины в войне против России.

Замглавы МВД отметил, что гражданское население сегодня как никогда поступает сознательно и способствует в проведении контрдиверсионных мероприятий. Люди с пониманием относятся к тем ограничениям, которые введены по всей стране. Уже многие привыкли к комендантскому часу и тому, что нужно оперативно обращаться к правоохранителям, если есть сомнения в некоторых подозрительных лицах.

При этом замминистра отметил, что правдивым оказывается одно из десяти таких сообщений. Енин обратился к украинцам и призвал их и дальше сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах, не терять бдительности, пока продолжается война, даже в тех населённых пунктах, которые далеки от фронта. Враг пытается посеять панику и внести дестабилизацию по всей Украине.

                                                                                                                            

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Источник: https://mvs.gov.ua/uk/news/jevgenii-jenin-z-pocatku-povnomasstabnogo-vtorgnennya-rf-nacpoliciya-zatrimala-ponad-800-osib-shho-pidozryuyutsya-v-diversiinii-diyalnosti
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