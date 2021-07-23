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Погода в Украине на выходные: ожидать ли снова жары

Погода на 24 и 25 июля

сегодня, 14:55
Автор:

Мокрик Анастасия

Грядущие выходные порадуют украинцев благоприятной погодой. Грозовые дожди в ближайшие дни не вернутся, а изнуряющая жара пока также не предвещается. Об этом информирует Укргидрометцентр. 

Погода в Украине на выходные: ожидать ли снова жары

Погода на 24 и 25 июля в Украине - фото: из открытых источников

Синоптики прогнозируют в субботу на территории всей Украины облачную погоду. В северных областях днем обещают от 26 до 28 градусов тепла, ночью — до 15 градусов. Южную часть страны ожидает точно такая же погода. На западе — днем от 24 до 26 градусов, а ночью до 15. В восточных областях также прогнозируют +26.. +28 градусов тепла днем, а к ночи столбик термометра покажет до +15 градусов. В центральной части Украины ожидается от 25 до 27 градусов тепла, а к ночи — до 15. 

В воскресенье, 25 июля, погода во всех областях так и останется облачной и без осадков. В северных областях на протяжении дня температура воздуха будет от 26 до 28 градусов тепла. К ночи упадет до 16. В южной части страны в течение дня ожидается также от 26 до 28 градусов и до 15 ночью. На Западе прогнозируют от 25 до 27 градусов тепла, а ночью от 12 до 14 градусов выше 0. Восточную часть ожидает от +26 до +28 градусов днем, а к ночи температура воздуха упадет до 15 градусов тепла. 

Также синоптики отмечают, что идеальной погода останется только на выходных. Уже со следующей недели некоторые области накроют ливни с грозами. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что на популярный украинский курорт обрушился смерч. Атмосферное явление запечатлели на видео и опубликовали в Сети. Подробнее читайте в нашем материале

Также сайт сообщал о том, что на Китай обрушилось множество мощных торнадо.



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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/forecast/ukraine/all/4
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