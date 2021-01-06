Погода в Украине на среду, 6 января

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Ольга Чародий
Сегодня в стране удержится влажная погода. Везде,
кроме южных областей, ночью возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. На
крайнем западе, в северных регионах и в Луганской области подобная погода
сохранится и днем. На дорогах ожидается гололедица. В восточных частях Украины
сгустится туман, видимость снизится до 500 м.
Фото: foodandmood.com.ua
В центральных областях облачно, дождь, мокрый снег.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем
+3...+6 °С.
На западе страны облачно, дождь, мокрый снег. Ветер
южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +4...+7 °С. В
северных областях облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+6 °С.
На востоке страны облачно, без осадков. Ветер
юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С. В
южных областях облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +10...+13 °С.
В Киеве облачно, дождь, мокрый снег. Ветер
юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.
Солнце взойдет в 7:57, а зайдет в 16:10. Долгота дня
составит 8 ч 13 мин. 6 января все
православные народы празднуют Рождественский сочельник. С этого дня наступают
Рождественские морозы
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