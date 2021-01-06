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Погода в Украине на среду, 6 января

На крайнем западе, в северных регионах и в Луганской области подобная погода сохранится и днем. На дорогах ожидается гололедица

сегодня, 06:59
Автор:

Ольга Чародий

Сегодня в стране удержится влажная погода. Везде, кроме южных областей, ночью возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. На крайнем западе, в северных регионах и в Луганской области подобная погода сохранится и днем. На дорогах ожидается гололедица. В восточных частях Украины сгустится туман, видимость снизится до 500 м.

Погода в Украине на среду, 6 января

Фото: foodandmood.com.ua

В центральных областях облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.

На западе страны облачно, дождь, мокрый снег. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +4...+7 °С. В северных областях облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+6 °С.

На востоке страны облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С. В южных областях облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +10...+13 °С.

В Киеве облачно, дождь, мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.

Солнце взойдет в 7:57, а зайдет в 16:10. Долгота дня составит 8 ч 13 мин.  6 января все православные народы празднуют Рождественский сочельник. С этого дня наступают Рождественские морозы

 Напомним, Во вторник с юго-запада в страну придет новый циклон. К вечеру дождь с мокрым снегом можно ожидать в Житомирской, Киевской, Черкасской областях. На остальной территории Украины – без существенных осадков. В центральных, южных и восточных областях на дорогах возможна гололедица. В Черниговской области будет наблюдаться туман, видимость снизится до 400 м.


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Источник: https://www.meteoprog.ua/
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