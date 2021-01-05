Погода в Украине на 5 января

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Ольга Чародий
Во вторник с юго-запада в страну придет новый циклон. К
вечеру дождь с мокрым снегом можно ожидать в Житомирской, Киевской, Черкасской
областях. На остальной территории Украины – без существенных осадков. В
центральных, южных и восточных областях на дорогах возможна гололедица. В Черниговской
области будет наблюдаться туман, видимость снизится до 400 м.
Фото: foodandmood.com.ua
В центральных областях переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем
+1...+4 °С. На западе страны облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+6 °С.
В северных областях облачно, мокрый снег, дождь. Ветер
юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +1...+4 °С.
На востоке страны переменная облачность, без осадков. Ветер
юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем 0...+3 °С.
В южных областях облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12
м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +6...+9 °С.
В Киеве 5 января будет идти мокрый снег в течение всей ночи и дня. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 градусов. Ветер северо-западный, до 12 м/с.
Напомним, 4 января в западных областях пройдут дожди, местами – с мокрым снегом. В остальных регионах будет пасмурно, но без существенных осадков. Кроме того, по всей Украине в последний день года синоптики прогнозируют туман. В центральных областях пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +6...+9 °С. На западе страны облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +4...+7 °С.
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