Погода в Украине на 5 января

Во вторник с юго-запада в страну придет новый циклон. К вечеру дождь с мокрым снегом можно ожидать в Житомирской, Киевской, Черкасской областях. На остальной территории Украины – без существенных осадков. В центральных, южных и восточных областях на дорогах возможна гололедица. В Черниговской области будет наблюдаться туман, видимость снизится до 400 м.

Фото: foodandmood.com.ua

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +1...+4 °С. На западе страны облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+6 °С.

В северных областях облачно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +1...+4 °С.

На востоке страны переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем 0...+3 °С.

В южных областях облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +6...+9 °С.

В Киеве 5 января будет идти мокрый снег в течение всей ночи и дня. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 градусов. Ветер северо-западный, до 12 м/с.

Напомним, 4 января в западных областях пройдут дожди, местами – с мокрым снегом. В остальных регионах будет пасмурно, но без существенных осадков. Кроме того, по всей Украине в последний день года синоптики прогнозируют туман. В центральных областях пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +6...+9 °С. На западе страны облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +4...+7 °С.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!