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Погода в Украине на пятницу, 8 января

В пятницу один атмосферный фронт покинет территорию страны: ночью осадки в виде дождя и мокрого снега вероятны в северных, центральных и восточных регионах

сегодня, 07:52
Автор:

Ольга Чародий

Сегодня ночью осадки в виде дождя и мокрого снега вероятны в северных, центральных и восточных регионах. Но с юго-запада в течение дня приблизится другой циклон. Поэтому днем дожди пройдут в южных областях. На дорогах Украины, кроме северных и центральных областей, возможна гололедица.

Погода в Украине на пятницу, 8 января

Фото: Страна

В центральных областях облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем 0...+3 °С. На западе страны облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.

В северных областях облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С. На востоке страны облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +1...+4 °С.

В южных областях облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +2...+5 °С.

В Киеве облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем 0...+3 °С. Солнце взойдет в 7:56, а зайдет в 16:13. Долгота дня составит 8 ч 17 мин.

 8 января отмечается Собор Пресвятой Богородицы. В народе этот день назывался Бабьи каши. По каше и погоду предсказывали на ближайшее время: если каша в печи румянится — к снегу. 

 Напомним, 6 января везде, кроме южных областей, ночью возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. На крайнем западе, в северных регионах и в Луганской области подобная погода сохранится и днем. На дорогах ожидается гололедица. В восточных частях Украины сгустится туман, видимость снизится до 500 м.




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Источник: https://www.meteoprog.ua/
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