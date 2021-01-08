Погода в Украине на пятницу, 8 января

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Ольга Чародий
Сегодня ночью осадки в виде дождя и мокрого снега вероятны в
северных, центральных и восточных регионах. Но с юго-запада в течение дня
приблизится другой циклон. Поэтому днем дожди пройдут в южных областях. На
дорогах Украины, кроме северных и центральных областей, возможна гололедица.
Фото: Страна
В центральных областях облачно, без осадков. Ветер
юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем 0...+3 °С. На
западе страны облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура
воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.
В северных областях облачно, без осадков. Ветер юго-западный,
7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С. На востоке
страны облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха
ночью 0...+3 °С, днем +1...+4 °С.
В южных областях облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12
м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +2...+5 °С.
В Киеве облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура
воздуха ночью 0...+3 °С, днем 0...+3 °С. Солнце взойдет в 7:56, а зайдет в
16:13. Долгота дня составит 8 ч 17 мин.
8 января отмечается Собор Пресвятой Богородицы. В народе этот
день назывался Бабьи каши. По каше и погоду предсказывали на ближайшее время:
если каша в печи румянится — к снегу.
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