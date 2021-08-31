Погода в Украине на первый день осени: какие регионы зальет дождями

На праздник Знаний погода не порадует ни школьников, ни их родных. На большинстве территорий страны придут проливные грозы и дожди, которые будет сопровождать сильный ветер. Днем будет серо и холодно.

Погода не порадует учеников и родителей (фото из открытых источников)

В каких регионах будет тепло, а в каких ветрено и придет слякоть, информирует Украинский гидрометцентр.

На востоке дождя не будет. Маленький дождик пройдет только на Полтавщине. Ночью в регионе от+ 12 до+ 14 градусов, днем от +23 до +25 градусов, в Луганской и Донецкой областях до +26+ 28 градусов.

На юге облачно, солнца мало, однако грозы сюда не придут. Ночная температура составит от +13 до+ 17 градусов, днем ожидается от +24 до+ 27 градусов. В Крыму сухо, без осадков. Ночью +15+ 17 градусов, днем от +25 до+ 27 градусов.

Северу Украины не повезло. На эту территорию придут грозы, которые днем немного испортят праздник школьникам. Холодно станет ночью. В северном регионе от+ 11 до+ 13 градусов, днем столбики термометров покажут от+ 22 до +24 градусов.

Слякоть, шквальный ветер, даже ливни будут в западных областях страны. Кроме того, что будут идти проливные дожди, еще и ощутимо похолодает. Ночная температура будет колебаться от +11 до +13 градусов, днем ожидается от +17 до+ 19 градусов.

Центральные территории дожди обойдут стороной, хотя температура снизится и здесь. Ночью+ 11 +14 градусов, днем прогреется до +22 +25 градусов.

В столице в первый день осени днем дожди, возможно, и ливни. Ночью в столице от+ 12 до +14 градусов, днем от +21 до+ 23 градусов

Метеорологи утверждают, что проливные дожди с грозами переместятся 2 сентября на центральные, южные и восточные территории. Столбик термометра будет опускаться здесь до+ 15 +20 градусов в дневные часы, до +10+ 14 градусов ночью.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что народный синоптик рассказал, какой будет погода этой осенью.

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