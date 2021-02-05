Погода в Украине на ближайшие дни: где ожидается снег и сильный мороз

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Мокрик Анастасия
В грядущие выходные
синоптики прогнозируют украинцам холодную погоду. Некоторые города засыпет
снегом, а некоторые зальет дождём. Подробнее об этом сообщает сайт
Укргидрометцентр.
В выходные в Украине похолодает - фото: из открытых источников
Погода на субботу, 6 февраля
В этот день в
западной части страны ожидаются осадки в виде снега. Температура днем будет от
2 до 4 градусов ниже 0, а ночью от -5 до -7. В Ужгороде ожидается дождь и
плюсовая температура. Днем будет +2 ..+4, а ночью температура опустится до 0.
В центральной части
страны в субботу будет облачная погода, а температура – от -4 до -6 днем и -10..
-12 ночью.
На юге ожидается
дождь со снегом. Температура воздуха будет от -1 до 1 градуса тепла. Ночью столбик
термометра опустится до -3.
В восточной части
Украины в этот день будет от -3 до -5 градусов днем и -9.. -11 ночью. На
протяжении всего дня будет пасмурная погода. Осадков не ожидается.
На севере Украины будет
также облачная погода на протяжении всего дня. Температура воздуха днём будет
от -6 до -8, а ночью -11.. -13 градусов.
Погода на воскресенье, 7 февраля
Воскресенье выдастся
более холодным, чем суббота. Некоторые города в этот день засыпет снегом и
только в Ужгороде по-прежнему будет идти дождь. В Западной части страны на
протяжении всего дня и ночи будет идти снег и температура составит от -4 до -6
градусов днем, а ночью -7.. -9 градусов.
В центральной части
Украины в воскресенье также будет идти снег, но только днем. Ночью осадков не
ожидается. Температура воздуха будет -8.. -10 градусов днем, а ночью – от -11
до -13.
На юге в этот день
будет облачная погода, без осадков. Ожидается днем от -1 до -3 градусов, а ночью – от 3 до 5 градусов ниже 0.
В восточных областях
выходной пройдет без осадков и температурой воздуха -5.. -7 днем. Ночью столбик
термометра упадет до -11.
В северной части страны в этот день ожидается настоящий мороз. На протяжении дня будет идти снег, а температура воздуха будет от -10 до -12. А ночью ожидается от -18 до -20 градусов.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о какой будет погода в 2021 году.
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