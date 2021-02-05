Погода в Украине на ближайшие дни: где ожидается снег и сильный мороз

В грядущие выходные синоптики прогнозируют украинцам холодную погоду. Некоторые города засыпет снегом, а некоторые зальет дождём. Подробнее об этом сообщает сайт Укргидрометцентр.

В выходные в Украине похолодает - фото: из открытых источников

Погода на субботу, 6 февраля

В этот день в западной части страны ожидаются осадки в виде снега. Температура днем будет от 2 до 4 градусов ниже 0, а ночью от -5 до -7. В Ужгороде ожидается дождь и плюсовая температура. Днем будет +2 ..+4, а ночью температура опустится до 0.

В центральной части страны в субботу будет облачная погода, а температура – от -4 до -6 днем и -10.. -12 ночью.

На юге ожидается дождь со снегом. Температура воздуха будет от -1 до 1 градуса тепла. Ночью столбик термометра опустится до -3.

В восточной части Украины в этот день будет от -3 до -5 градусов днем и -9.. -11 ночью. На протяжении всего дня будет пасмурная погода. Осадков не ожидается.

На севере Украины будет также облачная погода на протяжении всего дня. Температура воздуха днём будет от -6 до -8, а ночью -11.. -13 градусов.

Погода на воскресенье, 7 февраля

Воскресенье выдастся более холодным, чем суббота. Некоторые города в этот день засыпет снегом и только в Ужгороде по-прежнему будет идти дождь. В Западной части страны на протяжении всего дня и ночи будет идти снег и температура составит от -4 до -6 градусов днем, а ночью -7.. -9 градусов.

В центральной части Украины в воскресенье также будет идти снег, но только днем. Ночью осадков не ожидается. Температура воздуха будет -8.. -10 градусов днем, а ночью – от -11 до -13.

На юге в этот день будет облачная погода, без осадков. Ожидается днем от -1 до -3 градусов, а ночью – от 3 до 5 градусов ниже 0.

В восточных областях выходной пройдет без осадков и температурой воздуха -5.. -7 днем. Ночью столбик термометра упадет до -11.

В северной части страны в этот день ожидается настоящий мороз. На протяжении дня будет идти снег, а температура воздуха будет от -10 до -12. А ночью ожидается от -18 до -20 градусов.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о какой будет погода в 2021 году.

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