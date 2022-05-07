Погода в Украине на 7 мая: в какие области придут грозовые дожди

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Светлана Шкурупий
В
субботу, 7 мая, в Украине в основном будет приветливая погода, но в некоторых
регионах пройдут дожди с грозами. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Прогноз погоды на 7 мая (фото из открытых источников)
В
большинстве областей будет солнечно, а вот жителям Западной Украины стоит
подготовиться к грозовым дождям. Температура воздуха по стране будет в
диапазоне +18…+20 градусов. Холоднее всего будет в восточных регионах, в
частности в Харьковской, Луганской и Донецкой областях (+16 градусов).
Прогнозом
погоды на своей странице в Facebook поделилась также Наталья Диденко. По ее
словам, 7 мая, в Украине будет много солнца и голубого неба с облаками. Но,
кроме западных областей, влажная облачность также зацепят Житомирскую, Киевскую
и Черниговскую области. Ветер в Украине завтра будет юго-восточный, небольшой
или умеренный.
В
Киеве суббота предполагается теплой. Существенные осадки вряд ли будут, однако
днем увеличится облачность, может забросить с запада. Температура воздуха в
столице ночью +5+8, днем +17+19 градусов.
К
слову, 8-9 мая Украину будет пересекать атмосферный фронт, сопровождаемый периодическими
грозовыми дождями. Вступают в силу майские синоптические процессы.
Напомним,
по итогам наблюдений
метеорологических станций государственной гидрометеорологической службы, больше всего за последние 30 лет потеплело в Чернигове и Киеве – на 1,6 градуса. Далее
следуют Черновцы с отклонением в 1,5 градуса и Львов, Харьков и Винница – у них
по 1,4 градуса.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что годовая глобальная температура может превысить 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриальных уровней в течение
следующих пяти лет.
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