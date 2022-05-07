Погода в Украине на 7 мая: в какие области придут грозовые дожди

В субботу, 7 мая, в Украине в основном будет приветливая погода, но в некоторых регионах пройдут дожди с грозами. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на 7 мая (фото из открытых источников)

В большинстве областей будет солнечно, а вот жителям Западной Украины стоит подготовиться к грозовым дождям. Температура воздуха по стране будет в диапазоне +18…+20 градусов. Холоднее всего будет в восточных регионах, в частности в Харьковской, Луганской и Донецкой областях (+16 градусов).

Прогнозом погоды на своей странице в Facebook поделилась также Наталья Диденко. По ее словам, 7 мая, в Украине будет много солнца и голубого неба с облаками. Но, кроме западных областей, влажная облачность также зацепят Житомирскую, Киевскую и Черниговскую области. Ветер в Украине завтра будет юго-восточный, небольшой или умеренный.

В Киеве суббота предполагается теплой. Существенные осадки вряд ли будут, однако днем ​​увеличится облачность, может забросить с запада. Температура воздуха в столице ночью +5+8, днем ​​+17+19 градусов.

К слову, 8-9 мая Украину будет пересекать атмосферный фронт, сопровождаемый периодическими грозовыми дождями. Вступают в силу майские синоптические процессы.

Напомним, по итогам наблюдений метеорологических станций государственной гидрометеорологической службы, больше всего за последние 30 лет потеплело в Чернигове и Киеве – на 1,6 градуса. Далее следуют Черновцы с отклонением в 1,5 градуса и Львов, Харьков и Винница – у них по 1,4 градуса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что годовая глобальная температура может превысить 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриальных уровней в течение следующих пяти лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!