Погода в Украине на 4 мая: в каких областях пройдут дожди

В среду, 4 мая, в Украине будет по-весеннему тепло, но в некоторых регионах пройдут дожди. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на 4 мая / Фото: zastavok

Итак, жителям Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей стоит подготовиться к дневным дождям. Но температура воздуха на западе будет комфортной, в диапазоне +16…+18 градусов. Зонтики при выходе на улицу также следует прихватить одесситам, херсонцам и николаевцам. Температура воздуха в этих регионах прогреется до +18…+20 градусов. Также осадки возможны в Харьковской, Черкасской и Кировоградской областях.

На остальной территории Украины будет солнечно и сухо. Холоднее всего будет в Житомирской, Черниговской и Сумской областях, там столбики термометра будут показывать +13…+15 градусов. А вот самая высокая температура будет фиксироваться в Закарпатской и Одесской областях — +19…+21 градус.

В Киеве, 4 мая, днем обещают +14…+16 градусов. Погода будет в основном облачной с прояснениями, но осадков не прогнозируется.

Своим прогнозом на странице в Facebook также поделилась украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, среда будет "удерживать недавние градусы". В большинстве регионов Украины пройдут дожди, потому что по территории нашей страны пройдет атмосферный фронт. Помимо дождя, возможны и грозы, поэтому Диденко попросила не пугаться звуков, а учитывать прогноз.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что нынешний климат Киева – это климат Херсона и Николаева десятки лет назад: директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий рассказал о последствиях глобального потепления.

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