Погода в Украине на 4 мая: в каких областях пройдут дожди

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Светлана Шкурупий
В
среду, 4 мая, в Украине будет по-весеннему тепло, но в некоторых регионах
пройдут дожди. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Прогноз погоды на 4 мая / Фото: zastavok
Итак,
жителям Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей стоит
подготовиться к дневным дождям. Но температура воздуха на западе будет
комфортной, в диапазоне +16…+18 градусов. Зонтики при выходе на улицу также
следует прихватить одесситам, херсонцам и николаевцам. Температура воздуха в
этих регионах прогреется до +18…+20 градусов. Также осадки возможны в
Харьковской, Черкасской и Кировоградской областях.
На
остальной территории Украины будет солнечно и сухо. Холоднее всего будет в
Житомирской, Черниговской и Сумской областях, там столбики термометра будут
показывать +13…+15 градусов. А вот самая высокая температура будет
фиксироваться в Закарпатской и Одесской областях — +19…+21 градус.
В
Киеве, 4 мая, днем обещают +14…+16 градусов. Погода будет в основном облачной с
прояснениями, но осадков не прогнозируется.
Своим
прогнозом на странице в Facebook
также поделилась украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, среда будет
"удерживать недавние градусы". В большинстве регионов Украины пройдут
дожди, потому что по территории нашей страны пройдет атмосферный фронт. Помимо
дождя, возможны и грозы, поэтому Диденко попросила не пугаться звуков, а
учитывать прогноз.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что нынешний климат Киева – это климат Херсона и Николаева десятки лет назад: директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий рассказал о последствиях глобального
потепления.
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