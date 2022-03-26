Погода в Украине на 27 марта: где ожидается дождь и мокрый снег

В воскресенье, 27 марта, в некоторых регионах нашей страны ожидается ухудшение погодных условий, в частности местами пройдет дождь и мокрый снег. Об этом на своей странице в Facebook рассказала украинский синоптик Наталия Диденко.

Погода в Украине на 27 марта (фото из открытых источников)

Эксперт отметила, что завтра в большинстве областей будет очень холодно, температура воздуха в среднем составит 0…+4 градуса. Но в западных и южных регионах будет немного теплее, там столбики термометра поднимутся до +3…+9 градусов.

Жителям восточных областей Украины стоит подготовиться завтра к дождю и мокрому снегу, в этой части страны они наиболее вероятны. В ближайшую ночь и завтра утром осадки также возможны в Сумской, Черниговской и Киевской областях.

На остальной территории, по словам синоптика Натали Диденко, будет сухо. И порывистый ветер, который разгулялся сегодня, будет гудеть и завтра.

В столице Украины, 27 марта, также существенно похолодает. Ночью будет 0…+2 градуса, а днем столбики термометра поднимутся не выше + 5 градусов. Днем осадки маловероятны, но под вечер может пройти небольшой дождь и мокрый снег. Но в понедельник в Украину снова вернется тепло.

Напомним, климатолог Светлана Краковская рассказала, что спустя 50 лет климат Украины может серьезно измениться. Лето с каждым годом будет становиться аномально жарким, а зима превратится в весну или позднюю осень, а снег может стать редкостью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты Greenpeace предупредили, что глобальное потепление на 1,5 градуса по Цельсию станет катастрофой для некоторых островных государств Тихого океана.

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