Погода в Украине на 24 мая: в какие области придет потепление

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Светлана Шкурупий
Во
вторник, 24 мая, в Украине за смену двухдневному похолоданию придет потепление.
В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, в каких областях будет
теплее всего и ожидаются ли где-то осадки.
Прогноз погоды на 24 мая (фото из открытых источников)
Согласно
данным, самая высокая температура воздуха сегодня ожидается в западных регионах
страны, там столбики термометра покажут +21…+23 градуса. Чуть холоднее будет в
северо-западных областях. Но осадков не прогнозируется, погода обещает быть
солнечной.
В
центральной части страны температура воздуха в среднем прогреется до +17…+19
градусов. А вот холоднее всего будет на Востоке Украины. Там синоптики
прогнозируют днем +16…+18 градусов, но также без дождей. А что касается южных
областей, то теплее всего будет в Николаеве (+20…+22 градуса).
В
Киеве 24 мая ожидается теплая погода, столбики термометра поднимутся до +18…+20
градусов. Северный ветер в столице будет двигаться со скоростью 5-10 метров в
секунду.
Также
своим прогнозом погоды на странице в Facebook поделилась украинский синоптик
Наталья Диденко. По ее словам, 24 мая в стране будет повышенное атмосферное
давление, поэтому сильных осадков не ожидается. Однако, согласно ее данным,
локальные дожди могут пройти на Левобережье. В западные области придет
потепление о +24 градусов, а на остальной территории Украины температура будет в
диапазоне +16…+20 градусов.
Диденко
также отметила, что самым синоптическим днем станет среда, 25 мая. В этот день ожидается
комфортная, теплая и маловетреная погода.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что глобальное потепление сместило ось Земли.
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