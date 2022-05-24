Погода в Украине на 24 мая: в какие области придет потепление

Во вторник, 24 мая, в Украине за смену двухдневному похолоданию придет потепление. В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, в каких областях будет теплее всего и ожидаются ли где-то осадки.

Прогноз погоды на 24 мая (фото из открытых источников)

Согласно данным, самая высокая температура воздуха сегодня ожидается в западных регионах страны, там столбики термометра покажут +21…+23 градуса. Чуть холоднее будет в северо-западных областях. Но осадков не прогнозируется, погода обещает быть солнечной.

В центральной части страны температура воздуха в среднем прогреется до +17…+19 градусов. А вот холоднее всего будет на Востоке Украины. Там синоптики прогнозируют днем +16…+18 градусов, но также без дождей. А что касается южных областей, то теплее всего будет в Николаеве (+20…+22 градуса).

В Киеве 24 мая ожидается теплая погода, столбики термометра поднимутся до +18…+20 градусов. Северный ветер в столице будет двигаться со скоростью 5-10 метров в секунду.

Также своим прогнозом погоды на странице в Facebook поделилась украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, 24 мая в стране будет повышенное атмосферное давление, поэтому сильных осадков не ожидается. Однако, согласно ее данным, локальные дожди могут пройти на Левобережье. В западные области придет потепление о +24 градусов, а на остальной территории Украины температура будет в диапазоне +16…+20 градусов.

Диденко также отметила, что самым синоптическим днем станет среда, 25 мая. В этот день ожидается комфортная, теплая и маловетреная погода.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что глобальное потепление сместило ось Земли.

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