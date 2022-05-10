Погода в Украине на 10 мая: в каких областях пройдут дожди

Во вторник, 10 мая, погода в Украине преимущественно будет теплой и солнечной, но жителям некоторых регионов стоит приготовиться к дождям. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

Прогноз погоды на 10 мая (фото из открытых источников)

Согласно прогнозу, в основном температура воздуха по Украине будет находиться в диапазоне +15…+17 градусов. Теплее всего будет на западе стране, а холоднее в северо-восточных областях. Дождь ожидается в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Своим прогнозом на Facebook-странице также поделилась украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, сегодня, 10 мая, Украину обойдет холодный атмосферный фронт, поэтому погода будет радовать теплом. Но кратковременный дождь может пройти в Сумской, Полтавской и Харьковской областях, а вечером — на востоке страны.

Температура воздуха ночью будет невысокой, возможны заморозки на грунте, а вот днем столбики термометра поднимутся до +15…+19 градусов.

В столице Украины также будет свежая и ветреная погода. Днем температура составит +15 градусов, осадков не прогнозируется.

По словам Диденко, жара в Украину придет уже на этой неделе, а именно 12 мая. Тогда температура воздуха поднимется до +20…+28 градусов. Но это продлится недолго, потому что в конце неделе температура вернется в климатические рамки и придут дожди.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что изменение климата — глобальная проблема современности, которая может привести к весьма серьезным последствиям. Ученые считают, что основным фактором, способным спровоцировать сеть глобальных событий, является таяние ледников Гренландии и Антарктиды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!