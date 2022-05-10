Погода в Украине на 10 мая: в каких областях пройдут дожди

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Светлана Шкурупий
Во
вторник, 10 мая, погода в Украине преимущественно будет теплой и солнечной, но
жителям некоторых регионов стоит приготовиться к дождям. Об этом
свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.
Прогноз погоды на 10 мая (фото из открытых источников)
Согласно
прогнозу, в основном температура воздуха по Украине будет находиться в диапазоне
+15…+17 градусов. Теплее всего будет на западе стране, а холоднее в северо-восточных
областях. Дождь ожидается в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
Своим
прогнозом на Facebook-странице
также поделилась украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, сегодня, 10
мая, Украину обойдет холодный атмосферный фронт, поэтому погода будет радовать
теплом. Но кратковременный дождь может пройти в Сумской, Полтавской и
Харьковской областях, а вечером — на востоке страны.
Температура
воздуха ночью будет невысокой, возможны заморозки на грунте, а вот днем
столбики термометра поднимутся до +15…+19 градусов.
В
столице Украины также будет свежая и ветреная погода. Днем температура составит
+15 градусов, осадков не прогнозируется.
По
словам Диденко, жара в Украину придет уже на этой неделе, а именно 12 мая. Тогда
температура воздуха поднимется до +20…+28 градусов. Но это продлится недолго,
потому что в конце неделе температура вернется в климатические рамки и придут
дожди.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что изменение климата — глобальная
проблема современности, которая может привести к весьма серьезным последствиям.
Ученые считают, что основным фактором, способным спровоцировать сеть глобальных событий, является таяние ледников Гренландии и Антарктиды.
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