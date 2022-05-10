logo

BTC/USD

31085.48

ETH/USD

2326.46

LTC/USD

80.17

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Погода в Украине на 10 мая: в каких областях пройдут дожди
commentss НОВОСТИ Все новости

Погода в Украине на 10 мая: в каких областях пройдут дожди

Украинцам рассказали, какой будет погода на территории страны 10 мая и в каких регионах ожидаются осадки

сегодня, 06:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Во вторник, 10 мая, погода в Украине преимущественно будет теплой и солнечной, но жителям некоторых регионов стоит приготовиться к дождям. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

Погода в Украине на 10 мая: в каких областях пройдут дожди

Прогноз погоды на 10 мая (фото из открытых источников)

Согласно прогнозу, в основном температура воздуха по Украине будет находиться в диапазоне +15…+17 градусов. Теплее всего будет на западе стране, а холоднее в северо-восточных областях. Дождь ожидается в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Своим прогнозом на Facebook-странице также поделилась украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, сегодня, 10 мая, Украину обойдет холодный атмосферный фронт, поэтому погода будет радовать теплом. Но кратковременный дождь может пройти в Сумской, Полтавской и Харьковской областях, а вечером — на востоке страны.

Температура воздуха ночью будет невысокой, возможны заморозки на грунте, а вот днем столбики термометра поднимутся до +15…+19 градусов.

В столице Украины также будет свежая и ветреная погода. Днем температура составит +15 градусов, осадков не прогнозируется.

По словам Диденко, жара в Украину придет уже на этой неделе, а именно 12 мая. Тогда температура воздуха поднимется до +20…+28 градусов. Но это продлится недолго, потому что в конце неделе температура вернется в климатические рамки и придут дожди.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что изменение климата — глобальная проблема современности, которая может привести к весьма серьезным последствиям. Ученые считают, что основным фактором, способным спровоцировать сеть глобальных событий, является таяние ледников Гренландии и Антарктиды. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://meteo.gov.ua/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!