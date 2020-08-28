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Погода в Украине: какими будут последние выходные лета

В пяти украинских областях сегодня будет дождливо

сегодня, 05:30
Автор:

Елена Волкова

Сегодня в Украине будет преимущественно теплый и солнечный день. И лишь в пяти регионах 28 августа возможны осадки (смотри карту). Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра. 

Так, согласно прогнозу погоды, под куполом циклона сегодня оказались Чернигов, Сумы, Харьков, Луганск и Донецк, где столбики термометров будут показывать от 20-ти до 25-ти тепла. В остальных областях день обещает быть более благоприятным. 

Погода в Украине: какими будут последние выходные лета

В Киеве сегодня +20…+22 градуса и солнце. В центральных, западных и восточных регионах воздух прогреется до +25-ти градусов. Теплее будет на юге: до +29-ти жары в Одессе, Николаеве и Симферополе.

Синоптики говорят, что выходные в Украине будут жаркими. В тех областях, где всю неделю было свежо с +20 градусами тепла на термометрах, завтра потеплеет. На юге же и вовсе будет сухо и +33 жары.


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