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Погода на ближайшие дни: в Украину идет похолодание

В некоторых регионах температура воздуха может упасть сразу на несколько градусов

сегодня, 06:13
Автор:

Виолетта Комаровская

Похолодание подобралось к Украине совсем близко, но пока о нем беспокоиться не стоит. По меньшей мере, сегодня погода точно позволит насладиться солнышком и довольно комфортной температурой. Такой прогноз на вторник, 27 октября, сделали синоптики Укргидрометцентра. 

Погода на ближайшие дни: в Украину идет похолодание

Прогноз погоды в Украине. Фото: pixabay.com

Самыми прохладными регионами сегодня будут Восток и Север Украины. К примеру, в Луганской области воздух максимально прогреется до +13. А вот в соседней Донецкой термометры покажут уже +15. Такой же будет погода и в Житомирской области. Осадков синоптики не обещают.

В центральных регионах зонтики тоже можно смело оставлять дома. Дневная температура будет на уровне 13-16 градусов тепла. 

На Западе Украины до +16 синоптики обещают во Львовской, Черновицкой областях и на Закарпатье. В остальных регионах дневной максимум — 15 градусов. Дождей не будет.

Сухая и солнечная погода ждет сегодня жителей южных регионов. У них на термометрах — до +18. В Крыму столбики термометров поднимутся еще выше и покажут +21.

Еще завтра, 28 октября, погода будет весьма комфортной. А вот уже в четверг, 29 октября, температура воздуха начнет падать. Местами она снизится довольно резко и сразу на несколько градусов. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, когда в Украине ждать снега


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