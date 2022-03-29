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Погода на 29 марта: в какие области Украины придет сильное потепление

Украинский синоптик Наталия Диденко рассказала, какой будет погода в Украине во вторник, 29 марта

сегодня, 05:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Март уже подходит к концу, однако весна еще ощущается слабо. Но как говорит на своей странице в Facebook украинский синоптик Наталья Диденко, во вторник, 29 марта, сильное потепление придет в два региона.

Погода на 29 марта: в какие области Украины придет сильное потепление

Потепление в Украине 29 марта (фото из открытых источников)

Завтра столбики термометра поднимутся днем до +12…+15 градусов по всей стране, а в Черновицкой и Одесской областях до +19 градусов. А вот жителям северных и западных регионов, а также центральной части страны нужно подготовиться к небольшим осадкам. Ветер останется порывистым.

В столице Украины,29 марта, также ожидается дождь: местами небольшой, а местами более интенсивный, но сильных ливней не будет. Температура воздуха днем прогреется до +12…+14 градусов, а ночью составит +5…+7 градусов.

Далее, по словам синоптика, стоит ждать похолодания. К концу недели возможные сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Напомним, руководитель отдела прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометинститута Вера Балабух рассказала, что изменения климата негативно скажутся на погоде в Украине. Дождей с каждым годом будет становиться только больше, а общая температура воздуха вырастет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что почти полностью покрытая льдом Антарктида начала меняться вместе с изменениями климата по всему миру. Например, поверх снега начали расти зеленые водоросли, которые видно даже из космоса.

Читайте также, эксперты уверены в том, что в ближайшие 50 лет географическое положение температурной ниши изменится сильнее, чем за шесть тысяч лет. Уже через тридцать лет в некоторых жарких государствах температура воздуха станет опасной для человека.


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