Погода на 29 марта: в какие области Украины придет сильное потепление

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Светлана Шкурупий
Март
уже подходит к концу, однако весна еще ощущается слабо. Но как говорит на своей
странице в Facebook украинский
синоптик Наталья Диденко, во вторник, 29 марта, сильное потепление придет в два
региона.
Потепление в Украине 29 марта (фото из открытых источников)
Завтра
столбики термометра поднимутся днем до +12…+15 градусов по всей стране, а в
Черновицкой и Одесской областях до +19 градусов. А вот жителям северных и
западных регионов, а также центральной части страны нужно подготовиться к
небольшим осадкам. Ветер останется порывистым.
В
столице Украины,29 марта, также ожидается дождь: местами небольшой, а местами
более интенсивный, но сильных ливней не будет. Температура воздуха днем
прогреется до +12…+14 градусов, а ночью составит +5…+7 градусов.
Далее,
по словам синоптика, стоит ждать похолодания. К концу недели возможные сильные
осадки в виде дождя и мокрого снега.
Напомним,
руководитель отдела прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометинститута
Вера Балабух рассказала, что изменения климата негативно скажутся на погоде в Украине. Дождей с каждым годом будет становиться только больше, а общая
температура воздуха вырастет.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что
почти полностью покрытая льдом Антарктида начала меняться вместе с изменениями
климата по всему миру. Например, поверх снега начали расти зеленые водоросли,
которые видно даже из космоса.
Читайте
также, эксперты уверены в том, что в ближайшие 50 лет географическое положение
температурной ниши изменится сильнее, чем за шесть тысяч лет. Уже через
тридцать лет в некоторых жарких государствах температура воздуха станет опасной
для человека.
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