Погода на 20 мая в Украине: в каких областях не обойдется без осадков

Сегодня, 20 мая, погода в большинстве регионов Украины будет по-настоящему теплой и комфортной. Но без дождей не обойдется. Такие данные опубликовал Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды на 20 мая (фото из открытых источников)

Синоптики отметили, что зонтики стоит подготовить жителям северных регионов страны. Дождь днем может пройти на Волыни, в Ровенской, Житомирской и Киевской, Сумской и Черниговской областях. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно.

Теплее всего, согласно данным, будет на Западе, там столбики термометра поднимутся до +25…+27 градусов. А вот холоднее всего — на Востоке. В среднем +17…+19 градусов синоптики обещают в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. В северных регионах будет чуть теплее, там температура воздуха прогреется до +21 градуса.

Своим прогнозом погоды также поделилась на своей странице в Facebook народный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, эта пятница будет действительно теплой, а в западную часть страны придет настоящее лето. Осадки, согласно ее прогнозу, также пройдут только на северо-востоке Украины, а на остальной территории будет преобладать сухая погода.

А вот в субботу, 21 мая, Диденко сообщила, что дождей станет больше, они пройдут практически везде, да еще и в добавок с грозами. Исключениями станут только Одесская, Николаевская и Херсонская области, а также Крым. А в воскресенье, 22 мая, стоит подготовиться к похолоданию, температура может упасть до +12…+18 градусов.

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