Погода 8 июля: где сегодня пройдут дожди

BTC/USD
33463.74
ETH/USD
2243.12
LTC/USD
135.00
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
32.45
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Веремеева
Сегодня жителям большей части территории Украины стоит
быть готовыми к сухой и жаркой погоде. Так, сегодня кратковременные грозовые
дожди ожидаются только в Одесской области и в Крыму. Об этом свидетельствуют
данные Украинского гидрометеорологического центра.
Прогноз погоды на 8 июля. Фото: nat-geo.ru
Столбики термометров сегодня поднимутся до 27-32 градусов
тепла. Жарче всего будет в Закарпатской области – 31-33 градуса тепла. Ночью в
Украине ожидается похолодание до 15-17 градусов тепла. Ниже всего опустятся
столбики термометров в Сумской области – до 14 градусов тепла.
Ветер сегодня будет преимущественно северо-восточный, 3-8
м/с.
Кроме того, 8 июля ожидается повышение уровня воды в
реках Донецкой, Луганской и Запорожской областей на 0,3-0,5 м. Синоптики
предупреждают, что сельско-хозяйственная деятельность может привести к
повышению уровня воды до 0,7 м в сутки. Вода может выходить в реки Деркул,
Мокрая Волновая, Кальчик и Малый Кальчик.
Напомним, что второй месяц лета, согласно прогнозам
экспертов, должен быть жарким, хотя в конце июля ожидается небольшое
похолодание. А вот в середине месяца синоптики прогнозируют временные дожди с
грозами, шквалами и градом. Но при этом, температура воздуха во второй месяц
лета будет высокой и возможны новые температурные рекорды.
Ранее издание
"Комментарии" сообщало, что по сообщению главного судмедэксперта
провинции Британской Колумбии Лизы Лапойнт, на западе Канады уже 719 человек
могли стать жертвами рекордной жары в
истории этой страны. Большинство умерших были лицами пожилого возраста. Полиция
и медики полагают, что их смерть вызвала аномально высокая жара, установившаяся
в последние дни на западе Канады.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости