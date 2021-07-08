Погода 8 июля: где сегодня пройдут дожди

Сегодня жителям большей части территории Украины стоит быть готовыми к сухой и жаркой погоде. Так, сегодня кратковременные грозовые дожди ожидаются только в Одесской области и в Крыму. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.



Прогноз погоды на 8 июля. Фото: nat-geo.ru

Столбики термометров сегодня поднимутся до 27-32 градусов тепла. Жарче всего будет в Закарпатской области – 31-33 градуса тепла. Ночью в Украине ожидается похолодание до 15-17 градусов тепла. Ниже всего опустятся столбики термометров в Сумской области – до 14 градусов тепла.

Ветер сегодня будет преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Кроме того, 8 июля ожидается повышение уровня воды в реках Донецкой, Луганской и Запорожской областей на 0,3-0,5 м. Синоптики предупреждают, что сельско-хозяйственная деятельность может привести к повышению уровня воды до 0,7 м в сутки. Вода может выходить в реки Деркул, Мокрая Волновая, Кальчик и Малый Кальчик.

Напомним, что второй месяц лета, согласно прогнозам экспертов, должен быть жарким, хотя в конце июля ожидается небольшое похолодание. А вот в середине месяца синоптики прогнозируют временные дожди с грозами, шквалами и градом. Но при этом, температура воздуха во второй месяц лета будет высокой и возможны новые температурные рекорды.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что по сообщению главного судмедэксперта провинции Британской Колумбии Лизы Лапойнт, на западе Канады уже 719 человек могли стать жертвами рекордной жары в истории этой страны. Большинство умерших были лицами пожилого возраста. Полиция и медики полагают, что их смерть вызвала аномально высокая жара, установившаяся в последние дни на западе Канады.

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