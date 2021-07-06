Погода 6 июля: где сегодня будет жарче всего

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Татьяна Веремеева
Сегодня в северных и западных областях Украины ожидается
небольшой кратковременный дождь, местами с грозами. По прогнозу Украинского
гидрометеорологического центра, на остальной территории нашей страны сегодня
пройдут умеренные грозовые дожди, в некоторых регионах с градом и порывами
ветра до 15-20 м/с. К сильному дождю сегодня стоит быть готовыми жителям южных
и восточных областей.
Прогноз погоды на 6 июля. Фото: Александр Игнатьев/35photo
В южных, восточных и центральных областях сегодня
ожидаются сильные грозы, с I (желтым)
уровнем опасности.
Температура воздуха днем 6 июля прогреется до 25-30
градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до 15-20 градусов тепла.
Жарче всего сегодня будет в Закарпатской области, там температура воздуха будет
на уровне 28-30 градусов тепла. А ночью в этом регионе столбики термометров
опустятся ниже, чем в остальных регионах – до 13-15 градусов тепла.
Ветер сегодня ожидается северо-восточный, 5-10 м/с.
Напомним, что второй месяц лета, согласно прогнозам
экспертов, должен быть жарким, хотя в
конце июля ожидается небольшое похолодание. А вот в середине месяца
синоптики прогнозируют временные дожди с грозами, шквалами и градом. Но при
этом, температура воздуха во второй месяц лета будет высокой и возможны новые
температурные рекорды.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что по сообщению
главного судмедэксперта провинции Британской Колумбии Лизы Лапойнт, на западе
Канады уже 719 человек могли стать
жертвами рекордной жары в истории этой страны. Большинство умерших были
лицами пожилого возраста. Полиция и медики полагают, что их смерть вызвала
аномально высокая жара, установившаяся в последние дни на западе Канады.
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