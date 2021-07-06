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Погода 6 июля: где сегодня будет жарче всего

По всей территории Украины сегодня пройдут дожди

сегодня, 07:44
Автор:

Татьяна Веремеева

Сегодня в северных и западных областях Украины ожидается небольшой кратковременный дождь, местами с грозами. По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, на остальной территории нашей страны сегодня пройдут умеренные грозовые дожди, в некоторых регионах с градом и порывами ветра до 15-20 м/с. К сильному дождю сегодня стоит быть готовыми жителям южных и восточных областей.

Погода 6 июля: где сегодня будет жарче всего

Прогноз погоды на 6 июля. Фото: Александр Игнатьев/35photo

В южных, восточных и центральных областях сегодня ожидаются сильные грозы, с I (желтым) уровнем опасности.

Температура воздуха днем 6 июля прогреется до 25-30 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до 15-20 градусов тепла. Жарче всего сегодня будет в Закарпатской области, там температура воздуха будет на уровне 28-30 градусов тепла. А ночью в этом регионе столбики термометров опустятся ниже, чем в остальных регионах – до 13-15 градусов тепла.

Ветер сегодня ожидается северо-восточный, 5-10 м/с.

Напомним, что второй месяц лета, согласно прогнозам экспертов, должен быть жарким, хотя в конце июля ожидается небольшое похолодание. А вот в середине месяца синоптики прогнозируют временные дожди с грозами, шквалами и градом. Но при этом, температура воздуха во второй месяц лета будет высокой и возможны новые температурные рекорды.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что по сообщению главного судмедэксперта провинции Британской Колумбии Лизы Лапойнт, на западе Канады уже 719 человек могли стать жертвами рекордной жары в истории этой страны. Большинство умерших были лицами пожилого возраста. Полиция и медики полагают, что их смерть вызвала аномально высокая жара, установившаяся в последние дни на западе Канады. 


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