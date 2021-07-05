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Погода 5 июля: где пройдут дожди с грозами

Жарче всего сегодня будет в Луганской области

сегодня, 07:57
Автор:

Татьяна Веремеева

Сегодня на большей части территории Украины ожидаются кратковременные грозовые дожди. Единственным регионом, где 5 июля не должно быть существенных осадков, является северо-восток нашей страны. По словам синоптика Натальи Диденко, новую неделю в Украине открывает циклон, который сейчас крутится на юге страны и периодически поливает дождем и гремит.

Погода 5 июля: где пройдут дожди с грозами

Прогноз погоды на 5 июля

Температура воздуха в понедельник, по прогнозу синоптика, прогреется до 25-29 градусов тепла. Немного прохладнее будет в западных областях – 23-27 градусов тепла, а вот жарче всего сегодня в Луганской области – там столбики термометров достигнут отметки в 31 градус тепла.

Синоптики Украинского гидрометцентра в свою очередь предупреждают, что 5 июля в южных и центральных областях местами ожидаются сильные дожди с градом и порывами ветра до 15-20 м/с.

В Киеве в ближайшие сутки синоптики прогнозируют дождь. Температура воздуха в столице поднимется до 27 градусов тепла.

Напомним, эксперты из Укргидрометцентра заявляют, что второй месяц лета будет достаточно жарким, хотя уже в конце месяца можно ожидать небольшое похолодание и даже холодные дожди. При этом в середине июля в некоторых  областях  нашей  страны ожидаются дожди с грозами, которые будут сопровождаться градом и шквалами.

В первой половине месяца выпадут обильные осадки на севере и западе Украины, меньше дождей будет в центральных и восточных областях, а на юге установится преимущественно сухая погода. Температура в Причерноморье будет достигать свыше 35 градусов в тени, особенно в середине июля. В остальных регионах днем ​​будет в среднем 23-27 градусов тепла и 16-18 градусов тепла ночью. 


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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/
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