Погода 5 июля: где пройдут дожди с грозами

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Татьяна Веремеева
Сегодня на большей части территории Украины ожидаются
кратковременные грозовые дожди. Единственным регионом, где 5 июля не должно
быть существенных осадков, является северо-восток нашей страны. По словам
синоптика Натальи Диденко, новую неделю в Украине открывает циклон, который
сейчас крутится на юге страны и периодически поливает дождем и гремит.
Прогноз погоды на 5 июля
Температура воздуха в понедельник, по прогнозу синоптика,
прогреется до 25-29 градусов тепла. Немного прохладнее будет в западных
областях – 23-27 градусов тепла, а вот жарче всего сегодня в Луганской области –
там столбики термометров достигнут отметки в 31 градус тепла.
Синоптики Украинского гидрометцентра в свою очередь
предупреждают, что 5 июля в южных и центральных областях местами ожидаются
сильные дожди с градом и порывами ветра до 15-20 м/с.
В Киеве в ближайшие сутки синоптики прогнозируют дождь.
Температура воздуха в столице поднимется до 27 градусов тепла.
Напомним, эксперты из Укргидрометцентра заявляют, что второй
месяц лета будет достаточно жарким, хотя уже в конце месяца можно ожидать
небольшое похолодание и даже холодные дожди. При этом в середине июля в
некоторых областях нашей
страны ожидаются дожди с грозами, которые будут сопровождаться градом и
шквалами.
В первой половине месяца выпадут обильные осадки на
севере и западе Украины, меньше дождей будет в центральных и восточных
областях, а на юге установится преимущественно сухая погода. Температура в
Причерноморье будет достигать свыше 35 градусов в тени, особенно в середине
июля. В остальных регионах днем будет в среднем 23-27 градусов тепла и 16-18
градусов тепла ночью.
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