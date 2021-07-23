Погода 23 июля: сколько в Украине будет сохраняться прохлада

Сегодня в Украине все еще будет сохраняться приятная прохлада. Осадки ожидаются только ночью на крайнем востоке страны, а также днем в Карпатах и на Закарпатье пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщают в Украинском гидрометцентре.



Прогноз погоды на 23 июля. Фото из открытых источников

Прохладнее всего будет ночью в Карпатах – столбики термометров опустятся до 5-10 градусов тепла, на остальной территории страны – 10-15 градусов тепла. Днем температура воздуха прогреется до 23-28 градусов тепла. При этом жарче всего сегодня будет в Луганской, Запорожской, Херсонской и Одесской областях.

Ветер 23 июля преимущественно северный, 5-10 м/с.

Кроме того, согласно прогнозу синоптиков, 23 июля в восточных областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, Одессу накрыло мощным циклоном, из-за чего главной "жемчужине у моря" пришлось принять ударную дозу осадков. Ливень лил как из пожарного брандспойта, а ветер гнул деревья к земле, словно спички. По мнению одесситов, в последний раз с ливнем подобной силы Одесса сталкивалась в 2013 году. Непогода наделала немало бед: свалила десятки деревьев, размыла клумбы и грунтовые дороги, многие районы города были оставлены без электроэнергии. Вода подтапливала даже подъезды жилых многоэтажек. Также стихия зацепила и Одесский район — на утро четверга электричества оставались более чем 20 населенных пунктов.

Стихия наделала беды не только в Одессе, но и в Мариуполе. В городе ливень затопил улицы и дороги, тротуары, электроподстанция отключена. Спасатели аварийно-водолазной службы городского совета работали в режиме повышенной готовности. Городской транспорт временно переставал курсировать из-за потоков воды на проезжей части. Водители останавливали троллейбусы и трамваи прямо посреди дороги.

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