logo
Русский Українська

BTC/USD

32375.71

ETH/USD

2054.02

LTC/USD

119.24

USD/UAH

27.30

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Погода 23 июля: сколько в Украине будет сохраняться прохлада
commentss НОВОСТИ Все новости

Погода 23 июля: сколько в Украине будет сохраняться прохлада

На погоду в Украине все большее влияние оказывает антициклон DANA

сегодня, 07:36
Автор:

Татьяна Веремеева

Сегодня в Украине все еще будет сохраняться приятная прохлада. Осадки ожидаются только ночью на крайнем востоке страны, а также днем в Карпатах и на Закарпатье пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщают в Украинском гидрометцентре.

Погода 23 июля: сколько в Украине будет сохраняться прохлада

Прогноз погоды на 23 июля. Фото из открытых источников

Прохладнее всего будет ночью в Карпатах – столбики термометров опустятся до 5-10 градусов тепла, на остальной территории страны – 10-15 градусов тепла. Днем температура воздуха прогреется до 23-28 градусов тепла. При этом жарче всего сегодня будет в Луганской, Запорожской, Херсонской и Одесской областях.

Ветер 23 июля преимущественно северный, 5-10 м/с.

Кроме того, согласно прогнозу синоптиков, 23 июля в восточных областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, Одессу накрыло мощным циклоном, из-за чего главной "жемчужине у моря" пришлось принять ударную дозу осадков. Ливень лил как из пожарного брандспойта, а ветер гнул деревья к земле, словно спички. По мнению одесситов, в последний раз с ливнем подобной силы Одесса сталкивалась в 2013 году. Непогода наделала немало бед: свалила десятки деревьев, размыла клумбы и грунтовые дороги, многие районы города были оставлены без электроэнергии. Вода подтапливала даже подъезды жилых многоэтажек. Также стихия зацепила и Одесский район — на утро четверга электричества оставались более чем 20 населенных пунктов.

Стихия наделала беды не только в Одессе, но и в Мариуполе. В городе ливень затопил улицы и дороги, тротуары, электроподстанция отключена. Спасатели аварийно-водолазной службы городского совета работали в режиме повышенной готовности. Городской транспорт временно переставал курсировать из-за потоков воды на проезжей части. Водители останавливали троллейбусы и трамваи прямо посреди дороги.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ