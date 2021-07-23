Погода 23 июля: сколько в Украине будет сохраняться прохлада

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Татьяна Веремеева
Сегодня в Украине все еще будет сохраняться приятная
прохлада. Осадки ожидаются только ночью на крайнем востоке страны, а также днем
в Карпатах и на Закарпатье пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщают в
Украинском гидрометцентре.
Прогноз погоды на 23 июля. Фото из открытых источников
Прохладнее всего будет ночью в Карпатах – столбики термометров
опустятся до 5-10 градусов тепла, на остальной территории страны – 10-15
градусов тепла. Днем температура воздуха прогреется до 23-28 градусов тепла.
При этом жарче всего сегодня будет в Луганской, Запорожской, Херсонской и
Одесской областях.
Ветер 23 июля преимущественно северный, 5-10 м/с.
Кроме того, согласно прогнозу синоптиков, 23 июля в
восточных областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной
опасности.
Напомним, Одессу
накрыло мощным циклоном, из-за чего главной "жемчужине у моря" пришлось
принять ударную дозу осадков. Ливень лил как из пожарного брандспойта, а ветер
гнул деревья к земле, словно спички. По мнению одесситов, в последний раз с
ливнем подобной силы Одесса сталкивалась в 2013 году. Непогода наделала немало
бед: свалила десятки деревьев, размыла клумбы и грунтовые дороги, многие районы
города были оставлены без электроэнергии. Вода подтапливала даже подъезды жилых
многоэтажек. Также стихия зацепила и Одесский район — на утро четверга
электричества оставались более чем 20 населенных пунктов.
Стихия наделала беды не только в Одессе, но и в Мариуполе. В городе ливень затопил улицы и дороги, тротуары, электроподстанция отключена. Спасатели аварийно-водолазной службы городского совета работали в режиме повышенной готовности. Городской транспорт временно переставал курсировать из-за потоков воды на проезжей части. Водители останавливали троллейбусы и трамваи прямо посреди дороги.
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