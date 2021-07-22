Мариуполь затопило: как в городе преодолевают последствия непогоды (ФОТО)

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Лиля Воробьева
Стихия наделала беды не только в Одессе, но и в Мариуполе. В городе ливень затопил улицы и дороги, тротуары, электроподстанция отключена, не работает. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на mrpl.city.
Последствия стихии в Мариуполе (фото: mrpl.city)
Утром спасатели аварийно-водолазной службы городского совета работали в режиме повышенной готовности. Городской транспорт даже временно перестал курсировать через потоки воды на проезжей части. Водители останавливали троллейбусы и трамваи прямо посреди дороги.
Во время грозы оказалось, что на перекрестке улиц Казанцева и Митрополичей забита илом и мусором сточная система. Дождевые потоки стекали со склонов с такой силой, что некоторые водители даже не смогли прийти к своим автомобилям.
Известно, что в некоторых районах города жители остались без света.
В пресс-службе полиции Донецкой области заявили, что из-за непогоды и сильного дождя временно заблокировано движение через улицу Седьмого проезда, Торговую, перекресток 5-ти дорог и под мостом, по улицам Громова, ЖМР Кирова.
Известно, что в городе активно работают коммунальщики, чтобы ликвидировать последствия стихии, которая пронеслась по городу.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что как Одесса справилась с мощной непогодой. В ночь со среды, 21 июля, на четверг, 22 июля, Одессу накрыло мощным циклоном, из-за чего главной "жемчужине у моря" пришлось принять ударную дозу осадков. Ливень лил, как из пожарного брандспойта, а ветер гнул деревья к земле, словно спички.
По мнению одесситов, в последний раз с ливнем подобной силы Одесса сталкивалась в 2013 году. Непогода наделала много бед: свалила десятки деревьев, размыло клумбы и грунтовые дороги, многие районы города остались без электроэнергии.
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