Мариуполь затопило: как в городе преодолевают последствия непогоды (ФОТО)

Во время грозы оказалось, что на перекрестке улиц Казанцева и Митрополичей забита илом и мусором сточная система. Дождевые потоки стекали со склонов с такой силой, что некоторые водители даже не смогли прийти к своим автомобилям.

Известно, что в некоторых районах города жители остались без света.





В пресс-службе полиции Донецкой области заявили, что из-за непогоды и сильного дождя временно заблокировано движение через улицу Седьмого проезда, Торговую, перекресток 5-ти дорог и под мостом, по улицам Громова, ЖМР Кирова.

Известно, что в городе активно работают коммунальщики, чтобы ликвидировать последствия стихии, которая пронеслась по городу.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что как Одесса справилась с мощной непогодой. В ночь со среды, 21 июля, на четверг, 22 июля, Одессу накрыло мощным циклоном, из-за чего главной "жемчужине у моря" пришлось принять ударную дозу осадков. Ливень лил, как из пожарного брандспойта, а ветер гнул деревья к земле, словно спички.

По мнению одесситов, в последний раз с ливнем подобной силы Одесса сталкивалась в 2013 году. Непогода наделала много бед: свалила десятки деревьев, размыло клумбы и грунтовые дороги, многие районы города остались без электроэнергии.

