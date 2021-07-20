Погода 20 июля: где пройдут сильные дожди

Сегодня на больше части территории Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы. Исключением станет только юго-восток страны – там 20 июля без осадков. В большинстве западных областей сегодня пройдут сильные дожди, а в центральных – местами ожидается град и порывы ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.



Прогноз погоды на 20 июля. Фото из открытых источников

Прохладнее всего будет ночью в западных областях Украины, там столбики термометров опустятся до 12-17 градусов тепла. Днем в этом регионе потеплеет до 21-26 градусов тепла. А вот жарче всего будет в южных, восточных, а также Днепропетровской области – до 31-36 градусов тепла днем и 19-24 градуса ночью.

Кроме того, в Укргидрометцентре обращают внимание на то, что 20 июля в Черновицкой, Ровенской, северных, восточных, центральных, Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

20 и 21 июля на реках бассейна Днестра в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях ожидается подъем воды на 0,2 — 0,7 м, возможно формирование значительного местного стока.

Напомним, исследователи выяснили, как же украинцы планируют свой отпуск и куда собираются поехать отдыхать нынешним летом. Так, 48% респондентов ответили, что планируют проводить свои отпуска вне дома. А 23% опрошенных заявили, что отдыхать будут как раз таки дома, из-за недостаточного количества средств на различные поездки. Самый большой процент людей, которые не могут себе позволить отдых вне дома, в Западном регионе. А вот в Восточном регионе — наоборот, самый маленький процент.

Ранее "Комментарии" писали, что на Солнце зафиксировали крупнейшую за несколько лет вспышку. Стало известно, крупная солнечная вспышка была зафиксирована 3 июня, космическим аппаратом ведомства под названием Solar Dynamics Observatory. Данная обсерватория предназначается для изучения Солнца.

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