Погода 20 июля: где пройдут сильные дожди

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Татьяна Веремеева
Сегодня на больше части территории Украины ожидаются
кратковременные дожди и грозы. Исключением станет только юго-восток страны –
там 20 июля без осадков. В большинстве западных областей сегодня пройдут
сильные дожди, а в центральных – местами ожидается град и порывы ветра до 15-20
м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды на 20 июля. Фото из открытых источников
Прохладнее всего будет ночью в западных областях
Украины, там столбики термометров опустятся до 12-17 градусов тепла. Днем в
этом регионе потеплеет до 21-26 градусов тепла. А вот жарче всего будет в
южных, восточных, а также Днепропетровской области – до 31-36 градусов тепла
днем и 19-24 градуса ночью.
Кроме того, в Укргидрометцентре обращают внимание на
то, что 20 июля в Черновицкой, Ровенской, северных, восточных, центральных,
Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
20 и 21 июля на реках бассейна Днестра в
Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях ожидается подъем воды на 0,2 —
0,7 м, возможно формирование значительного местного стока.
Напомним, исследователи выяснили, как же
украинцы планируют свой отпуск и куда собираются поехать
отдыхать нынешним летом. Так, 48% респондентов ответили, что планируют проводить
свои отпуска вне дома. А 23% опрошенных заявили, что отдыхать будут как раз
таки дома, из-за недостаточного количества средств на различные поездки. Самый
большой процент людей, которые не могут себе позволить отдых вне дома, в
Западном регионе. А вот в Восточном регионе — наоборот, самый маленький
процент.
Ранее "Комментарии" писали, что на Солнце
зафиксировали крупнейшую за несколько лет вспышку. Стало известно,
крупная солнечная вспышка была зафиксирована 3 июня, космическим аппаратом
ведомства под названием Solar Dynamics Observatory. Данная обсерватория
предназначается для изучения Солнца.
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