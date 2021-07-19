Погода 19 июля: где сегодня похолодает

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Татьяна Веремеева
Атмосферный фронт из запада, который уже вчера пришел
в западные области Украины, сегодня дойдет к центральному и северному регионам
нашей страны и принесет с собой дожди, грозы и небольшую прохладу. Об этом
сообщают синоптики Украинского гидрометцентра.
Прогноз погоды на 19 июля. Фото из открытых источников
19 июля в Карпатах пройдут значительные дожди. В
западных, северных, Винницкой, днем и в Черкасской и Кировоградской областях
грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.
Жарче всего сегодня будет в Луганской, Донецкой и
Херсонской областях – температура воздуха прогреется до 34-36 градусов тепла.
Прохладнее всего днем будет на Западе страны – на фоне дождей столбики
термометров не будут подниматься выше 26 градусов тепла.
В то же время, по словам синоптика Наталки Диденко
дожди могут превращаться в сильные ливни с градом.
Синоптик также отмечает, что сегодняшние изменения
погоды могут почувствовать на себе метеозависимые люди. Чтобы улучшить
состояние, стоит принимать необходимые лекарства и соблюдать профилактические
меры.
Напомним, исследователи выяснили, как же
украинцы планируют свой отпуск и куда собираются поехать
отдыхать нынешним летом. Так, 48% респондентов ответили, что планируют проводить
свои отпуска вне дома. А 23% опрошенных заявили, что отдыхать будут как раз
таки дома, из-за недостаточного количества средств на различные поездки. Самый
большой процент людей, которые не могут себе позволить отдых вне дома, в
Западном регионе. А вот в Восточном регионе — наоборот, самый маленький
процент.
Ранее "Комментарии" писали, что на Солнце
зафиксировали крупнейшую за несколько лет вспышку. Стало известно,
крупная солнечная вспышка была зафиксирована 3 июня, космическим аппаратом
ведомства под названием Solar Dynamics Observatory. Данная обсерватория
предназначаться для изучения Солнца.
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