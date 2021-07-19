Погода 19 июля: где сегодня похолодает

Атмосферный фронт из запада, который уже вчера пришел в западные области Украины, сегодня дойдет к центральному и северному регионам нашей страны и принесет с собой дожди, грозы и небольшую прохладу. Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометцентра.



Прогноз погоды на 19 июля. Фото из открытых источников

19 июля в Карпатах пройдут значительные дожди. В западных, северных, Винницкой, днем и в Черкасской и Кировоградской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Жарче всего сегодня будет в Луганской, Донецкой и Херсонской областях – температура воздуха прогреется до 34-36 градусов тепла. Прохладнее всего днем будет на Западе страны – на фоне дождей столбики термометров не будут подниматься выше 26 градусов тепла.

В то же время, по словам синоптика Наталки Диденко дожди могут превращаться в сильные ливни с градом.

Синоптик также отмечает, что сегодняшние изменения погоды могут почувствовать на себе метеозависимые люди. Чтобы улучшить состояние, стоит принимать необходимые лекарства и соблюдать профилактические меры.

Напомним, исследователи выяснили, как же украинцы планируют свой отпуск и куда собираются поехать отдыхать нынешним летом. Так, 48% респондентов ответили, что планируют проводить свои отпуска вне дома. А 23% опрошенных заявили, что отдыхать будут как раз таки дома, из-за недостаточного количества средств на различные поездки. Самый большой процент людей, которые не могут себе позволить отдых вне дома, в Западном регионе. А вот в Восточном регионе — наоборот, самый маленький процент.

Ранее "Комментарии" писали, что на Солнце зафиксировали крупнейшую за несколько лет вспышку. Стало известно, крупная солнечная вспышка была зафиксирована 3 июня, космическим аппаратом ведомства под названием Solar Dynamics Observatory. Данная обсерватория предназначаться для изучения Солнца.

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