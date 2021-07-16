Погода 16 июля: где пройдет дождь

Сегодня на большей части территории Украины без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.



Прогноз погоды на 16 июля. Фото из открытых источников

Синоптики прогнозируют, что ночью столбики термометров опустятся до 18-23 градусов тепла, а в Карпатах – до 11-16 градусов тепла. Прохладнее всего ночью будет в Луганской, Черниговской, Черкасской и Ивано-Франковской областях – до 19-21 градуса тепла.

Днем температура воздуха будет на уровне 30-35 градусов тепла.

Ветер 16 июля будет переменных направлений, 3-5 м/с.

Кроме того, синоптик Наталка Диденко отмечает, что антициклон, который все еще доминирует в Украине, постепенно стареет и разрушается. Сухая и жаркая погода постепенно покидает Украину и сегодня ожидаются дожди местами в северных и западных регионах страны, а также в Харьковской и Винницкой областях. Правда, синоптик акцентирует внимание на том, что масштабных дождей все еще не стоит ожидать.

Напомним, исследователи выяснили, как же украинцы планируют свой отпуск и куда собираются поехать отдыхать нынешним летом. Так, 48% респондентов ответили, что планируют проводить свои отпуска вне дома. А 23% опрошенных заявили, что отдыхать будут как раз таки дома, из-за недостаточного количества средств на различные поездки. Самый большой процент людей, которые не могут себе позволить отдых вне дома, в Западном регионе. А вот в Восточном регионе — наоборот, самый маленький процент.

Ранее "Комментарии" писали, что на Солнце зафиксировали крупнейшую за несколько лет вспышку. Стало известно, крупная солнечная вспышка была зафиксирована 3 июня, космическим аппаратом ведомства под названием Solar Dynamics Observatory. Данная обсерватория предназначаться для изучения Солнца.

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