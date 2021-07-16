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Погода 16 июля: где пройдет дождь

По словам синоптика Наталки Диденко, жара начнет покидать Украину 20 июля

сегодня, 07:54
Автор:

Татьяна Веремеева

Сегодня на большей части территории Украины без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Погода 16 июля: где пройдет дождь

Прогноз погоды на 16 июля. Фото из открытых источников

Синоптики прогнозируют, что ночью столбики термометров опустятся до 18-23 градусов тепла, а в Карпатах – до 11-16 градусов тепла. Прохладнее всего ночью будет в Луганской, Черниговской, Черкасской и Ивано-Франковской областях – до 19-21 градуса тепла.

Днем температура воздуха будет на уровне 30-35 градусов тепла.

Ветер 16 июля будет переменных направлений, 3-5 м/с.

Кроме того, синоптик Наталка Диденко отмечает, что антициклон, который все еще доминирует в Украине, постепенно стареет и разрушается. Сухая и жаркая погода постепенно покидает Украину и сегодня ожидаются дожди местами в северных и западных регионах страны, а также в Харьковской и Винницкой областях. Правда, синоптик акцентирует внимание на том, что масштабных дождей все еще не стоит ожидать.

Напомним, исследователи выяснили, как же украинцы планируют свой отпуск и куда собираются поехать отдыхать нынешним летом. Так, 48% респондентов ответили, что планируют проводить свои отпуска вне дома. А 23% опрошенных заявили, что отдыхать будут как раз таки дома, из-за недостаточного количества средств на различные поездки. Самый большой процент людей, которые не могут себе позволить отдых вне дома, в Западном регионе. А вот в Восточном регионе — наоборот, самый маленький процент.

Ранее "Комментарии" писали, что на Солнце зафиксировали крупнейшую за несколько лет вспышку. Стало известно, крупная солнечная вспышка была зафиксирована 3 июня, космическим аппаратом ведомства под названием Solar Dynamics Observatory. Данная обсерватория предназначаться для изучения Солнца.


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