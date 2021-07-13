Погода 13 июля: где сегодня будет жарче всего

Сегодня на большей части территории Украины ожидается жаркая погода без осадков. Кратковременные дожди с грозами возможны в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.



Также синоптики предупреждают, что в южных, центральных и западных областях сегодня возможны град и порывы ветра до 15-20 м/с. На остальной территории страны 13 июля будет юго-восточный ветер, 5-10 м/с.

Жарче всего сегодня будет в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях – там днем 13 июля столбики термометров поднимутся до 30-32 градусов тепла. На фоне высоких температур воздуха в этих регионах сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

По данным Укргидрометцентра сегодня на некоторых притоках Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях, а также на малых водотоках Закарпатья ожидается подъем воды на 0,2 – 1 м над нынешними уровнями.

Напомним, что второй месяц лета, согласно прогнозам экспертов, должен быть жарким, хотя в конце июля ожидается небольшое похолодание. А вот в середине месяца синоптики прогнозируют временные дожди с грозами, шквалами и градом. Но при этом, температура воздуха во второй месяц лета будет высокой и возможны новые температурные рекорды.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что по сообщению главного судмедэксперта провинции Британской Колумбии Лизы Лапойнт, на западе Канады уже 719 человек могли стать жертвами рекордной жары в истории этой страны. Большинство умерших были лицами пожилого возраста. Полиция и медики полагают, что их смерть вызвала аномально высокая жара, установившаяся в последние дни на западе Канады.

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