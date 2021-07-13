Погода 13 июля: где сегодня будет жарче всего

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Татьяна Веремеева
Сегодня на большей части
территории Украины ожидается жаркая погода без осадков. Кратковременные дожди с
грозами возможны в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях. Об
этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Также синоптики предупреждают,
что в южных, центральных и западных областях сегодня возможны град и порывы
ветра до 15-20 м/с. На остальной территории страны 13 июля будет юго-восточный
ветер, 5-10 м/с.
Жарче всего сегодня будет в
Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской,
Сумской, Черниговской и Киевской областях – там днем 13 июля столбики
термометров поднимутся до 30-32 градусов тепла. На фоне высоких температур
воздуха в этих регионах сохраняется высокий уровень пожарной опасности.
По данным Укргидрометцентра
сегодня на некоторых притоках Днестра во Львовской и Ивано-Франковской
областях, а также на малых водотоках Закарпатья ожидается подъем воды на 0,2 –
1 м над нынешними уровнями.
Напомним, что второй месяц лета,
согласно прогнозам экспертов, должен быть жарким, хотя в конце июля ожидается небольшое
похолодание. А вот в середине месяца синоптики прогнозируют временные дожди с
грозами, шквалами и градом. Но при этом, температура воздуха во второй месяц
лета будет высокой и возможны новые температурные рекорды.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что по сообщению главного
судмедэксперта провинции Британской Колумбии Лизы Лапойнт, на западе Канады уже
719 человек могли стать жертвами рекордной жары в истории
этой страны. Большинство умерших были лицами пожилого возраста. Полиция и
медики полагают, что их смерть вызвала аномально высокая жара, установившаяся в
последние дни на западе Канады.
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