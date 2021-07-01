Погода 1 июля: в каких областях Украины сегодня пройдут дожди

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Татьяна Веремеева
Сегодня на большей части территории Украины ожидаются
дожди. Синоптики Украинского гидрометцентра сообщают, что сухо будет только в
восточных и юго-восточных областях страны. На остальной территории Украины 1
июля ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами пройдет град, а порывы
ветра достигнут 15-20 м/с. Жителям западных областей стоит быть готовыми к
сильным дождям.
Прогноз погоды на 1 июля
Температура воздуха ночью опустится до 14-19 градусов
тепла, а днем столбики термометров будут на уровне 25-30 градусов тепла.
Жарче всего сегодня будет в Херсонской и Луганской
областях – там температура воздуха прогреется до 29-31 градуса. Прохладнее
всего будет во Львовской и Ивано-Франковской областях – дожди принесут прохладу
и столбики термометров сегодня днем будут на уровне 22-24 градусов тепла.
Ветер сегодня будет южным с переходом в северо-западный в западных областях страны, 7-12 м/с.
Также стоит отметить, что 1-3 июля на реках бассейнов Сяна и Днестр во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидаются подъемы уровней воды на 0,3 — 1,3 м по сравнению с уровнями, зафиксированными в 8 часов утра 30 июня, без негативных последствий. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.
Напомним, эксперты из Укргидрометцентра заявляют, что второй
месяц лета будет достаточно жарким, хотя уже в конце месяца можно ожидать
небольшое похолодание и даже холодные дожди. При этом в середине июля в
некоторых областях нашей страны
ожидаются дожди с грозами, которые будут сопровождаться градом и шквалами.
В первой половине месяца выпадут обильные осадки на
севере и западе Украины, меньше дождей будет в центральных и восточных
областях, а на юге установится преимущественно сухая погода. Температура в
Причерноморье будет достигать свыше 35 градусов в тени, особенно в середине
июля. В остальных регионах днем будет в среднем 23-27 градусов тепла и 16-18
градусов тепла ночью.
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