Погода 1 июля: в каких областях Украины сегодня пройдут дожди

Сегодня на большей части территории Украины ожидаются дожди. Синоптики Украинского гидрометцентра сообщают, что сухо будет только в восточных и юго-восточных областях страны. На остальной территории Украины 1 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами пройдет град, а порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Жителям западных областей стоит быть готовыми к сильным дождям.



Прогноз погоды на 1 июля

Температура воздуха ночью опустится до 14-19 градусов тепла, а днем столбики термометров будут на уровне 25-30 градусов тепла.

Жарче всего сегодня будет в Херсонской и Луганской областях – там температура воздуха прогреется до 29-31 градуса. Прохладнее всего будет во Львовской и Ивано-Франковской областях – дожди принесут прохладу и столбики термометров сегодня днем будут на уровне 22-24 градусов тепла.

Ветер сегодня будет южным с переходом в северо-западный в западных областях страны, 7-12 м/с.

Также стоит отметить, что 1-3 июля на реках бассейнов Сяна и Днестр во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидаются подъемы уровней воды на 0,3 — 1,3 м по сравнению с уровнями, зафиксированными в 8 часов утра 30 июня, без негативных последствий. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Напомним, эксперты из Укргидрометцентра заявляют, что второй месяц лета будет достаточно жарким, хотя уже в конце месяца можно ожидать небольшое похолодание и даже холодные дожди. При этом в середине июля в некоторых областях нашей страны ожидаются дожди с грозами, которые будут сопровождаться градом и шквалами.

В первой половине месяца выпадут обильные осадки на севере и западе Украины, меньше дождей будет в центральных и восточных областях, а на юге установится преимущественно сухая погода. Температура в Причерноморье будет достигать свыше 35 градусов в тени, особенно в середине июля. В остальных регионах днем ​​будет в среднем 23-27 градусов тепла и 16-18 градусов тепла ночью.

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