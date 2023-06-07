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Подрыв Каховской ГЭС: в Минздраве предупредили об опасности для здоровья украинцев

Катастрофа на Каховской ГЭС может спровоцировать новые инфекционные угрозы

сегодня, 11:55
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения , пишут "Комментарии". Там отмечают, что на локациях уже работают специалисты Центра контроля и профилактики болезней, отбирающих пробы из колодцев и водоемов.

Подрыв Каховской ГЭС: в Минздраве предупредили об опасности для здоровья украинцев

Каховская ГЭС. Фото из открытых источников

"Химикаты, возбудители инфекционных заболеваний с кладбищ, уборных, свалок – могут попасть в колодцы и открытые водоемы на территории, подтопленной в результате подрыва ГЭС российским агрессором", — отмечают в Министерстве здравоохранения.


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Таким образом, чтобы обезопасить себя от бед, в Минздраве советуют пить воду только из проверенных источников. В то же время вода из колодца или реки – теперь не проверена. Поэтому безопаснее употреблять бутилированную или привозную воду, замечают там.

Вместе с тем, в следующие несколько дней, из-за стремительного падения уровня воды на Херсонщине и подтопленных районах в Запорожье будет наблюдаться мор рыбы. Ее употребление может спровоцировать ботулизм, отмечают в Минздраве. Также, как добавляют там, – в регионах уже запасаются антибиотиками и сорбентами в случае острых кишечных инфекций.

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Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что ЕС поддержит Украину в ликвидации последствий катастрофы на Каховской ГЭС. Проанонсировала предоставление гуманитарной помощи украинскому государству Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Об этом она сообщила в Twtter, передает портал "Комментарии". По ее словам, Украина получит от Европейского Союза: лодки, мобильные водоочистные станции, откачивающие насосы воды и пожарные рукава.



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