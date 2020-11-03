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Подробности теракта в Вене и прокурорская авария: итоги ночи

В результате атаки террористов в Вене погибли 2 человека, 15 были ранены

сегодня, 08:13
Автор:

Виолетта Комаровская

Теракт в Вене

Подробности теракта в Вене и прокурорская авария: итоги ночи

Теракт в Вене. Фото: Kronen Zeitung

Представители ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Вене. Назвали его расплатой за то, что Австрия присоединилась к коалиции США и выступает против Исламского государства, сообщили в организации SITE Intelligence group. Она отслеживает деятельность террористов в Интернете по всему миру. По данным мэра Вены Михаэля Людвига во время стрельбы около синагоги в австрийской столице погибло 2 человека, 15 получили ранения. Правоохранителям удалось ликвидировать одного нападавшего. Остальных сейчас ищут.

Авария на Черниговщине

Смертельная авария на Черниговщине произошла по вине руководителя одной из местной прокуратур. Об этом сообщили в ГБР. Погибли два человека. Авария произошла около поселка Березна. Прокурор выехал на встречку и протаранил ВАЗ. Водитель и пассажирка последнего скончались на месте ДТП. Если вину прокурора докажут, он может оказаться за решеткой на срок до 10 лет.


Увольнение Бабикова

Из Государственного бюро расследований уволился бывший адвокат Виктора Януковича — Александр Бабиков. Об этом сообщает РБК-Украина. Бабиков с января 2020 года занимал должность заместителя директора ГБР. Ранее отставки требовали, в частности, в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции. Там считали что на должности заместителя директора ведомства он не может оставаться из-за конфликта интересов, поскольку ранее защищал экс-президента. 

Ситуация на мировых биржах

Гонконгская биржа сегодня, 3 ноября, открылась ростом котировок. В частности, индекс Hang Seng поднялся уже, минимум, на 1,97%. Это может быть связано с положительной динамикой на американских биржах накануне выборов. К закрытию главные индексы фондового рынка США показали уверенный рост. Так индекс Dow Jones вырос на 1,60%, Nasdaq — на 0,42%, S&P 500 — на 1,23%. А вот акции компании Apple упали на 0,75%, как и акции Microsoft. Там падение составило 0,62%.

Также "Комментарии" ранее рассказывали какой прогноз на вторник, 3 ноября, сделали синоптики и астрологи


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