Прогноз для Украины: когда прекратятся дожди

Ноябрь в Украине начался с дождей и пока отступать от этой тенденции не собирается. Сегодня, 3 ноября, осадки синоптики прогнозируют практически во всех украинских регионах. Тучи частично обойдут только Центр, Север и Юг Украины. Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

Дожди в Украине. Иллюстрация: Pinterest

Самыми прохладными регионами сегодня будут, в частности, восточные. Дожди могут идти в течение всего дня, а температура не поднимется выше +11.

На Севере синоптики также обещают дневной максимум на уровне +11. Но здесь осадки обойдут стороной Житомирскую и Киевскую области.

Запад Украины сегодня окажется во власти дождей полностью. Воздух днем может прогреться до +11, а местами во Львовской и Закарпатской областях сразу до +12.

В центральных регионах сегодня будет сухо и солнечно. Днем столбики термометров поднимутся до +11. Небольшой дождь может пройти только в Черкасской области.

На Юге Украины солнечную погоду синоптики обещают в Николаевской и Одесской областях. В остальных регионах лучше взять с собой зонтик. Температура днем будет на уровне 10-12 градусов. В Крыму — до +14.

Уже завтра, 4 ноября, дожди в Украине должны прекратиться. А вот резкого потепления уже ждать не стоит.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какой будет погода в ноябре.

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